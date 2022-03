Duisburger Geschichten und Geschichte : Vom Süßholz zur Lakritzschnecke

Serie Duisburg Es sollte mehr Süßholz geraspelt werden: So lautet auch heute noch die Empfehlung der Apothekerzunft. Wie ein Heilmittel als Süßigkeit Karriere machte.

Cineasten erinnern sich: Im Film Goldrausch verspeiste Charlie Chaplin in einer legendären Szene seine Schuhe mitsamt Sohle und Schnürsenkel. Kein Problem für den großen Stummfilmstar, weil diese Requisiten aus Lakritz gefertigt waren, der mit Extrakten aus der Süßholzwurzel hergestellt wird. Die Süßholzpflanze wird bis zu anderthalb Meter hoch und wächst vor allem im Mittelmeerraum und in mittelasiatischen Ländern, insbesondere in Syrien, in der Türkei und im Iran. Im Spätherbst werden die fingerdicken Wurzeln geerntet.