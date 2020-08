Duisburger Geschichten und Geschichte : Vom Kolonialwaren- zum Weltladen

Auch in Duisburg wurde im 19. Jahrhundert mit Kolonialwaren gehandelt. Foto: Bildband Zeitzeugenbörse

Duisburg Schokolade, Kakao und Kaffee sind beliebt. Weniger bekannt ist die historische Verknüpfung dieser Genussmittel mit der deutschen Kolonialgeschichte.

Wer weiß heute noch, dass die Abkürzung der Firmenkette Edeka seit 1898 für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“ steht? Lebensmittel kaufte man um 1900 nicht im Supermarkt, sondern im „Colonialwaren-Laden“ an der Ecke.

Das 1871 gegründete Deutsche Reich galt als Nachzügler im Wettstreit um den Erwerb von überseeischen Kolonialgebieten. In Duisburg gab es allerdings bereits 100 Jahre zuvor einen Handel mit Kolonialwaren. Die großen Duisburger Wirtschaftspioniere Haniel, Böninger und Carstanjen waren dabei auf Importe aus Amerika und der westeuropäischen „Seemächte“ angewiesen. Das änderte sich nach 1884, als Deutschland in den Kreis der Kolonialmächte trat und seinen „Platz an der Sonne“ einforderte.

Kleinhändler, Drogisten, Farb- und Futtermittelhändler erweiterten ihr Sortiment um Kaffee, Tee, Kakao, Rohrzucker und Schokolade. So auch die Firma von Loh auf der Beekstraße 90. Für „Kolonialwaren“ aus deutschen „Schutzgebieten“ wurde zudem in Zeitungen, auf Plakaten und auf Emailleschildern geworben. Kaffee wurde in den deutschen Kolonien Ostafrika und auf Samoa sowie Deutsch-Guinea angebaut. Die Usambara-Kaffeegesellschaft betrieb zum Beispiel große Plantagen in Deutsch-Ostafrika. Die Einfuhr erfolgte zoll- und steuerbegünstigt. Durch Ausbeutung afrikanischer Arbeitskräfte und verbilligte Transportmöglichkeiten wurden die „Kolonialwaren“ auch für eine breitere Bevölkerungsschicht erschwinglich. Dazu gehörten auch Baumwolle für Textilien und Gummi für Fahrradreifen. Im 19. Jahrhundert wuchs zudem der Markt an Genussmitteln. Schokolade mit Kakaobohnen aus deutschen Kolonien waren besonders begehrt. Überseeprodukte wurden werbewirksam mit Vorstellungen kolonialer Welten verbunden. Bilder vom „Sarottimohr“ verfestigten Bilder von Exotik, aber auch rassistische Stereotype.

Der Verlust der Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag wurde allgemein als schmerzhaft und ungerecht empfunden. In den Regalen fehlten „Deutsch-Ostafrikanischer Cacao“, „Samoa-Veilchen“ oder „Deutsche Kolonial-Schokolade“. Der Geschäftsmann Heinrich Boveland übernahm den Kolonialwarenhandel an der Linksstraße in Hochfeld und passte das Sortiment an. Neben „1a Hühnerfutter“ erhielt man hier „Werners Bergischen Kornbranntwein“ und das in Kaßlerfeld hergestellte „Knäpper Brot“. Der coffeinfreie „Kathreiner Malzkaffee“ wurde als Ersatz für den Plantagen-Kaffee aus Übersee beworben. Vom Nachschub aus den verloren gegangenen Kolonien abgeschnitten, griff der Duisburger Konsument auf das weniger schmackhafte Gebräu aus Gerste, Roggen und Zichorie zurück. Doch trotz „deutschen Ersatzkaffees“ oder „deutschen Tee-Ersatzes“ belebte sich der Handel mit Kolonialprodukten seit Mitte der 1920er Jahren wieder – zwar nicht aus eigenen Kolonien, aber als Importware. In den 1930er Jahren und insbesondere in den Wirtschaftswunderjahren mutierte der Kolonialwarenhandel zu „Lebensmittelgeschäft“, „Feinkostgeschäft“ oder „Tante-Emma-Laden“. Die Überseeprodukte sollten nicht mehr mit der unrühmlichen kolonialen Vergangenheit in Verbindung gebracht werden.

Das Bewusstsein des fairen Handels mit den Partnern in Übersee wird heute mit dem „Fairtrade-Siegel“ gefördert. Duisburg ist eine von über 630 Fairtrade-Towns in Deutschland. In den lokalen Handelsgeschäften werden Produkte aus fairem Handel angeboten und in Cafés sowie Restaurants werden Fairtrade-Produkte ausgeschenkt.