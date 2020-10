Duisburger Geschichten und Geschichte : Trotz Brexit geht der Austausch weiter

Duisburg Der neue Lord Mayor setzt auf Fortsetzung der Städtepartnerschaft zwischen Portsmouth und Duisburg. Ein YouTube-Film zeigt, wie wichtig die Städtepartnerschaft aus britischer Sicht ist.

Alles begann mit einem Brief. Der Lord Mayor von Portsmouth, Denis Daley, bot mit Brief vom 24. Juli 1950 dem Duisburger Oberbürgermeister August Seeling die Städtefreundschaft an. Seeling nahm das Angebot dankbar an. Im September 2020 jährt sich das Partnerschaftsabkommens zwischen Portsmouth und Duisburg zum 70. Mal. Ein YouTube-Video der Stadt Portsmouth präsentiert eine Fülle von historischen Bildern mit deutschen Untertiteln, die Begegnungen während der 70jährigen Städtefreundschaft widerspiegeln. Lordmayor Rob Wood höchstpersönlich spricht mit sonorer Stimme den Text. Angesichts der Bilder von Bomben und Ruinen, die unzählige Menschenleben auf beiden Seiten forderten, erscheint die nach dem Krieg einsetzende Annäherung auch heute noch als ein Wunder. Vor 70 Jahren stand der Versöhnungsgedanke im Mittelpunkt verbunden mit der Integration Westdeutschlands in die europäische Wertegemeinschaft. Eine positive Beziehungsebene zu den britischen Besatzungssoldaten entstand nicht zuletzt in der Zusammenarbeit beim Wiederaufbau. Die Hebung versenkter Schiffe, Entschärfung von Blindgängern, Inbetriebnahme von Industrie und Gewerbe und Instandsetzung der Brücken wurden gemeinsam mit der Militärregierung organisiert. Kaum einer weiß heute noch, dass wir die Rettung der Ruhrorter Brückentürme den Engländern zu verdanken haben. Das Kupfer für die Dächer der Brückentürme kam via Rotterdam und dann per Zug nach Ruhrort. Historisch gesehen ist das alles ja vor gar nicht so langer Zeit passiert. In der Rückschau aus britischer Sicht wirkt daher das aktuelle Statement des Lord Mayor zum 70jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft beeindruckend: "Die Beziehung zu Duisburg vermittelt Portsmouth weiterhin ein großes Gefühl von Freundschaft. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Duisburg.“ Rob Wood freut sich nach eigenen Worten darauf, die Beziehung noch viele Jahre fortzusetzen. Bisher waren mehr als 70.000 Menschen an der Partnerschaft beteiligt. Der kulturelle Austausch im Bereich Musik, Kunst und Sport war für beide Seiten inspirierend, und viele Gruppen haben die Städte im Laufe der Jahre besucht. Auch wenn Einreiseformalitäten und Zölle am Ärmelkanal im Januar 2021 zurückkehren sollten - sie können irgendwann auch wieder verschwinden. Für die Duisburger Portsmouth-Freunde gilt: Keep Calm and Carry On (bleib ruhig und mach weiter). Dass der Austausch auch nach dem Brexit weitergehen wird, erscheint nach dem Statement des Bürgermeisters von Portsmouth keine Frage. Da gilt die alte Regel des Fußballs: „Wenn es regnet, regnet es. Wir spielen trotzdem.“