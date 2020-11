Duisburger Geschichten und Geschichte : Stromkrieg – Aufbruch in die Moderne

Duisburg Geniale Erfinder, Machtmenschen und schmutzige Kampagnen. Wie in den USA und Europa der Wechselstrom zum Standard wurde.

Der unwürdigen Demonstration ging ein jahrelanger „Stromkrieg“ (englisch: „war of currents“) voraus. Zwischen 1880er bis 1890er tobte in den USA eine Propagandaschlacht zwischen dem Erfinder Thomas Alva Edison und seinem Konkurrenten George Westinghouse um die Vorherrschaft auf den Elektromarkt. Jahre vor dem Tod des Zirkuselefanten ließ Thomas Alva Edison Katzen, Hunde und Pferde durch Strom hinrichten, um die Gefährlichkeit hoher Wechselspannungen zu beweisen. Man stritt vor Gericht über Patente und versuchte Politik und Öffentlichkeit auf die eigene Seite zu ziehen.

In Deutschland gelang bereits im Sommer 1891 die weltweit erste Stromübertragung mit hochgespanntem Dreiphasen-Wechselstrom (Drehstrom). In Berlin verkörperte ein Pionier der Elektrotechnik, Werner von Siemens, Unternehmertum und Erfindergeist. Aber wie sah es in Duisburg aus?

1903 ging das erste Elektrizitätswerk an der Zirkelstraße ans Netz. Die Anlagen zur Stromerzeugung umfassten einen Gleichstromgenerator sowie einen Umformer auf Dreiphasen-Wechselstrom. Mit der Eingemeindung von Ruhrort und Meiderich gab es in Duisburg zwei Stromanbieter: Stadtwerke und RWE. Preisunterschiede am Elektromarkt führten 1911 zu Verhandlungen mit dem RWE über den Verkauf des Elektrizitätswerks. Der Vorstoß von Oberbürgermeister Lehr war umstritten und wurde am 9.7.1912 vom Stadtrat abgelehnt. Man befürchtete, dass niedrigere RWE-Elektrizitätspreise zur Senkung des Absatzes von Gas der Stadtwerke führen würden.