Duisburger Geschichten und Geschichte : Eine Weltkarte als Türöffner

Duisburg Der Jesuit Matteo Ricci galt als herausragender kultureller Mittler zwischen Europa und China. Das Interesse an westlicher Wissenschaft und Kartographie war auf chinesischer Seite groß.

Im Jahr 1552, als Gerhard Mercator bereits als angesehener Kartograph nach Duisburg übersiedelte, wurde Matteo Ricci in der italienischen Gemeinde Macerata geboren. Der Hochbegabte wurde vom deutschen Gelehrten und Jesuiten Christoph Klau (1537-1612) unterrichtet. Matteo Ricci erwarb ein breites Wissen in Philosophie, Astronomie, Geografie, Kartografie und Mathematik. Sein Besuch der angesehenen Jesuiten-Universität Collegio Romano galt als wichtige Voraussetzung für die weitere Karriere. Ricci fiel früh auch wegen seiner außergewöhnlichen Sprachbegabung auf. Kein Wunder, dass der Jesuitenorden ihn mit der Missionsarbeit im fernen China betraute. Eine schwere Aufgabe: Das Reich der Mitte stand der Missionierung durch Europäer kritisch gegenüber.

Ricci kam 1582 mit 30 Jahren nach China, hatte vorher bereits Sprache und Schrift gelernt. Sein Missionsverständnis war geprägt vom Gedanken der sogenannten „Akkomodation“, der Anpassung an örtliche Gegebenheiten. Er suchte daher den Weg über die geistige Auseinandersetzung mit chinesischen Gelehrten, um mittelfristig am kaiserlichen Hof gehört zu werden. Ricci zeichnete sich durch exzellentes Wissen, Kenntnisse der chinesischen Etikette, hohe Sprachkompetenz und souveränes Auftreten aus. Damit erwarb er Akzeptanz und Respekt bei der chinesischen Gelehrtenelite. Er passte sich in der Kleidung der Gelehrtenschicht an und setzte sich mit den konfuzianischen Klassikern auseinander.

Den Durchbruch brachte 1602 die Erstellung einer Weltkarte aus sinozentrischer Sicht. Das Meisterwerk gefiel dem Kaiser. Riccis Kartenwerk knüpfte an die Ptolemäus Darstellung an, übernahm die ovale Projektion von Abraham Ortelius und nutzte Mercators Weltkartenangaben zu Nordamerika. Erstmalig wurde auf einer chinesischen Karte der amerikanische Kontinent abgebildet. Fehlende Angaben zu den Koordinaten in Ostasien berechnete Ricci mit chinesischen Gelehrten neu. Er wählte die Position des Nullmeridians so, dass China im Zentrum der Karte zu liegen kam, links davon Europa und Afrika, rechts Amerika. China als Zentrum der Welt – das entsprach dem Selbstverständnis des Kaisers und ermöglichte Ricci den ersehnten Zugang als Botschafter des Papstes zu den höchsten Stellen am Kaiserhof. Das Interesse und die Neugier der Chinesen an Kartendarstellungen mit Längen- und Breitengraden, astronomischen Messinstrumenten, Mathematik, Kalenderkunde und komplizierten Uhren aus europäischer Fertigung diente nicht nur der Beziehungspflege.