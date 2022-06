Duisburger Geschichten und Geschichte​: Kleiner Rundgang durch Duissern​

Serie Duisburg Bei einem Spaziergang gibt es im Duisburger Stadtteil Duissern einiges zu entdecken. Gebäude und Straßennamen erzählen spannende Geschichte.

Ausgangspunkt für den Rundgang ist die „Lindenwirtin“ an der Mülheimer Straße. 1934 hat die Familie Herbertz das Haus gekauft und als Restaurant genutzt. Zunächst als „Cafe Eisgarten“ später als „Lindenwirtin“. Erbaut wurde das mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude um 1728. Ursprünglich war es eine Ziegelei. Der Ziegelbäcker Carl Reddinghaus aus Speldorf erhielt seinerzeit von der Stadt zwei Morgen Land auf der Heide bei Duissern in Erbpacht. Dort errichtete er ein Wohnhaus mit Ziegelofen und Ziegelschuppen. Duissern zählte damals etwa 200 Einwohner. Mit dem Zuzug von 14 Familien aus der Pfalz und Hessen-Darmstadt um 1770 wuchs allmählich die Einwohnerzahl.

Wir biegen von der Mülheimer Straße ab in die Straße „Am Freischütz“, erreichen kurz darauf die Staße „Am Kaiserberg“ und sehen nach einigen Metern auf der Wilhelmshöhe die aufwendig restaurierte „Henle-Villa“. Die älteren Duisburger wissen noch, dass die denkmalgeschützte Villa ein Treffpunkt für die wirtschaftliche und politische Elite im Nachkriegsdeutschland war. Henle, Chef des Klöckner-Imperiums, war ein großer Förderer der klassischen Musik. Weltstars wie Yehudi Menuhin oder Arthur Rubinstein waren hier gern gesehene Gäste. Henles Witwe, eine engagierte Unterstützerin des Lehmbruckmuseums, lebte bis zu ihrem Tod 1997 in der Villa.

Wir biegen links ab in die Straße „Am Botanischen Garten“, halten uns rechts „Am Freischütz“ und passieren linker Hand die Rückseite des Botanischen Gartens am Kaiserberg und erreichen die Denkmalstraße. Um 1900 befand sich hier die Kaskade des vom Kaiserberg herabfließenden Wasserstroms - eine echte Attraktion. Das Wasser sprang über Stufen hinweg und mündete in einen kleinen Teich am Fuße der Denkmalstraße. Heute erkennt man immer noch, dass die Kaskade den Aufstieg zum Kaiser-Wilhelm-Platz betont.

Wir überqueren die Schweizer Straße und erreichen die „Kartoffelkiste“. Beliebt ist nicht nur die schattige Gartenterrasse im Sommer, sondern auch die gutbürgerliche Gaststätte. Die Chronik des Restaurants beeindruckt: „Hier ließ sich 1770 der Hufschmied Heinrich Pottmann als erster Siedler in der Duisserner Heide nieder und errichtete ein Haus, dessen Fachwerk und Trägerbalken noch erhalten sind. Die neu zugezogenen Siedler bauten einst in dem kargen Heidestreifen Kartoffeln an. Friedrich der Große ordnete mit seinem „Kartoffelbefehl“ vom 24. März 1756 an, dass seine Beamten den Bauern den Anbau der Kartoffel „begreiflich“ machen. Die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten der Knolle spiegeln sich in der heutigen Speise-und Getränkekarte wider: Vom klassischen Reibekuchen bis hin zum Kartoffelschnaps kann der Gast hier auswählen.