Duisburger Geschichten und Geschichte : Die Tabakspur führt zu den Indianern

Duisburg Vom spirituellen Heilmittel zum Tabakkonsum in Europa: Heute gilt ein Werbeverbot.

Selbstbewusst und offen blickt der „Native American“ in die Kamera. In der Hand hält er eine überdimensionale Medizinpfeife. In der Mitte des Pfeifenhalses befinden sich aufgestickte Perlen; der übrige Schmuck besteht aus Fell und Federn. „Die Piegan, ein indianischer Stamm im Nordwesten von Montana, bewahrten ihre Medizinpfeifen in Lederbündeln auf. Nur zu spirituellen Heilungszwecken packten sie sie aus und rauchten sie“, erklärt Andrea Gropp vom Stadtmuseum.

Bei den unterschiedlichen Stämmen gab es eine Vielzahl an Ritualen, die im Zusammenhang mit Tabak standen. Aber nicht nur seine rituelle Verwendung des Tabaks war wichtig. Auch als Heilmittel spielten Tabakmischungen eine große Rolle. So sollte Tabakrauch oder gekauter Tabak gegen Kopfschmerzen, Erkältungen und Schlangenbisse helfen, der Saft des Tabaks wurde zur Wundreinigung verwendet und Zahnlöcher füllte man mit Kügelchen aus grünem Tabak.

Während die Europäer wenig Sinn für die rituelle Bedeutung des Tabaks entwickelten, begeisterten heimkehrende Seefahrer die heimische Bevölkerung für den hedonistischen Rauchgenuss. Der Tabak machte zudem in Europa als medizinisches Allheilmittel Karriere. So auch in Duisburg. Ob Ohrenschmerzen oder Darmprobleme, der Patient erhielt eine Ladung Tabak und bestätigte voller Überzeugung die Heilwirkung. Um 1600 galt Tabak als eines der wirksamsten Heilmittel und wurde neben dem Inhalieren auch in zahlreichen Salben, Pasten, Lösungen und Tinkturen etc. als Arzneimittel verwendet.