Duisburger Geschichten und Geschichte : Die Macht der Karten

Duisburg Kartographische Darstellungen waren seit jeher wichtig für Politik, Wirtschaft und Militär. Bis heute werden sie manipuliert und beeinflussen unser Weltbild.

Duisburg ist Mercatorstadt. Da liegt es nahe, sich mit der Macht der Karten zu befassen. Sie zeigen etwas oder lassen etwas weg. „Das humanistische Interesse an der Erneuerung und Vervollständigung des europäischen Weltbildes war nur eine Facette der aufstrebenden Kartographie“, sagt Andrea Gropp, stellvertretende Leiterin des Stadtmuseums.

Plan Die Macht der Karten gilt auch für die lokale Ebene. Eine „Neuordnung des Raums“ strebte beispielsweise die Duisburger Wirtschaft und der Oberbürgermeister Karl Jarres in den 1920er Jahren mit der „Ruhrmündungsstadt“ an.

Karten waren und sind ein ideales Medium, um Herrschaftsansprüche zu visualisieren. Das galt für Grenzen, aber insbesondere für neue oder unbekannte Gebiete. Man denke nur an den Vertrag von Tordesillas aus dem Jahr 1494, der die Welt zwischen Spanien und Portugal aufteilte. Damals wurden die Grenzziehungen in spanischen und portugiesischen Karten bereits unterschiedlich interpretiert.

In den folgenden Jahrhunderten wurden von unterschiedlichen Machthabern Karten „als Propaganda- und Beglaubigungsinstrument“ genutzt. Karten aus der Kolonialzeit bestätigen die eurozentrische Wirkung auf das Raumbewusstsein des Betrachters. Im 20. Jahrhundert waren die Karten des ungarischen Kartographen Alexander (Sándor) Radós von Beginn an ein Mittel für eine umfassende Sowjetisierungspoiltik. Auch in der NS-Zeit zeigten Globen und Karten imperiale Projektionen von Macht und Ambitionen.