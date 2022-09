Duisburger Geschichten und Geschichte : Die Familiensaga derer von Spee

Das Schloss Heltorf befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil Angermund. Foto: Harald Küst

Serie Duisburg Vor 360 Jahren zog Christian von Spee in das Schloss Heltorf. Der Aufstieg in den Hochadel gelang durch Heiratspolitik und loyale Regierungsarbeit. Auch in Duisburg hat die Familie ihre Spuren hinterlassen.