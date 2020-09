Duisburger Geschichten und Geschichte : Wenn Arbeit krank macht

Duisburg Von der Knochenarbeit im alten Duisburg und den Schattenseiten der Industrialisierung. Der Weg zum heutigen Arbeitsschutz war lang, politisch und rechtlich umstritten.

Mit der Industrialisierung stieg der Bedarf an billigen Arbeitskräften. Im alten Duisburg schufteten in den Fabriken Kinder bis zu zwölf Stunden täglich. Lungenleiden, Abmagerung, Erschöpfung, Verkrüppelungen und Hautkrankheiten waren traurige Normalität. 1839 wurde in Preußen das “Preußische Regulativ“ mit dem Verbot bzw. den Einschränkungen der Kinderarbeit erlassen. 1883 wurde von Bismarck die Krankenversicherung eingeführt, ein Jahr später das erste Unfallversicherungsgesetz und weitere fünf Jahre später die Invaliden- und Altersversicherung. Eine Ausstellung in Berlin zeigte Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zum Arbeitsschutz auf. Ende des 19. Jahrhunderts hatte es politische Initiativen der Sozialdemokratie gegeben, Berufskrankheiten wie Unfälle nach dem Unfallversicherungsgesetz (1884) zu entschädigen. Aber mit Blick auf die zu erwartenden Kosten war diesem sozialdemokratischen Vorstoß kein Erfolg beschieden.