Duisburger Geschichten und Geschichte : Vor 75 Jahren: Der britische Bombenangriff über Duisburg

Ein zerstörtes Wohngebäude am Schuirkamp in Beeck. Ein Bild aus dem Jahr 1942. Foto: Stadtarchiv

Duisburg Etwa 3000 Zivilisten kamen 1944 bei der „Operation Hurricane“ der Briten in Duisburg um.

Von Harald Küst

Insbesondere Archivbilder und Zeitzeugenberichte lassen die Hölle des Luftkrieges und die Vernichtung der Stadt vor 75 Jahren erahnen: Die Angst der Menschen im Luftschutzkeller zu verbrennen, verschüttet zu werden oder zu ersticken. Die Bergung verkohlter Leichen aus Trümmerberbergen. Das Aufatmen, dem Glutofen brennender Häuser entkommen zu sein. Herabstürzende Balken erschlugen, zusammenbrechende Mauern zerquetschten die hilflosen Menschen, der Luftdruck der Explosionen sprengte ihre Lunge und die inneren Organe. Der Tod, der aus dem Himmel über Duisburg kam, traf viele Wehrlose, vor allem Frauen, Kleinkinder, alte Menschen und Zwangsarbeiter. Zurück blieb eine Ruinenlandschaft. Menschen suchten nach Verschütteten und fanden oft grässlich entstellte Leichen.

Die Erinnerungen an den Großangriff britischer Bomber auf Duisburg am 14. und 15. Oktober 1944 waren für viele Zeitzeugen mit Traumata verbunden, die es schwer machten, darüber zu sprechen. Es fällt schwer, die Opferzahl von etwa 3000 Duisburgern und das „Moral bombing“, wie die Briten die Angriffe nannten, einer Bewertung und lokalhistorischen Einordnung zu unterziehen. Allzu leicht gerät der Blick auf Täter und Opfer in ein ideologisches Fahrwasser mehrdeutiger Legitimationen und Aufrechnungen von Bomberlast und Opferzahlen.

Rückblende: Am 4. September 1940 hatte Hitler den Engländern gedroht: „Wir werden ihre Städte ausradieren.“ Gut zwei Monate später, am 14. November 1940, legte die deutsche Luftwaffe die englische Stadt Coventry in Schutt und Asche. Der „Blitz“, so nannten die Engländer die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf weitere britische Städte, rief Rache und Vergeltung hervor. Die Gewaltspirale drehte sich von Jahr zu Jahr , von Monat zu Monat, immer schneller. Bereits 1941 gewannen die alliierten Luftstreitkräfte ein dramatisches Übergewicht. Sir Arthur „Bomber“ Harris , der verantwortliche Leiter der Vergeltungsstrategie aus der Luft, setzte sich mit der „Moral bombing“ Strategie durch. Churchill gab ihm Rückendeckung. Mit der Bombardierung sollte die deutsche Zivilbevölkerung demoralisiert werden. Eine um die andere deutsche Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Die Bombenlast (1,3 Mio. Tonnen) der Royal Air Force, die von 1940 bis 1945 auf deutsche Städte niederging, betrug das 18fache der Bombenlast, die von der deutschen Luftwaffe auf England abgeworfen wurde.

Duisburg wurde 311 Mal angegriffen. Im Juli 1942 folgten drei Großangriffe im Zweitagesabstand und am 13. und 14. Oktober 1944 sahen die Planungen von „Bomber“ Harris vor, Duisburg „auszulöschen“. Die Stadt befand sich im Präzisionsradius des Funknavigationssystems von OBOE (Observer Bombing Over Enemy); das versprach eine hohe Trefferquote. Wohn – und Industriegebiete waren exakt kartographiert.

Die Stadt Duisburg gehörte mit ihrem Binnenhafen, dem zweitgrößten Verschiebebahnhof, der Stahlindustrie und den Zechen zu den militärisch bedeutsamen Industriestädten. Doch der geplante Bombenhagel konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf dichtbesiedelte Wohngebiete Duisburgs. Wie von einem gewaltigen Hurrikan wurde Duisburg niedergeworfen, so Jörg Friedrich in seinem Buch „Der Brand“.