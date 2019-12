Duisburger Geschichten und Geschichte : Auch Rentiere sind gerne high

Info

Archäologie Rentierjäger gab es in unserer Region in der Späteiszeit. Damals lebten nomadische Gruppen im Sommer in transportablen Spitzzelten und im Winter in Erdhäusern. Diese Wohnbauten befanden sich auf dem Kaiserberg in Duisburg, die 1979 archäologisch untersucht wurden.

Zoo Im nahegelegenen Duisburger Zoo gehören die Rentiere zu den Publikumslieblingen.