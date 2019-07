Duisburger Geschichte und Geschichten : Gefeuerter Gymnasialrektor wehrte sich

Links: Die 1512 gebaute Stadtschule. Das Gebäude wurde 1559 als Gymnasium genutzt. Daraus ging das Landfermann-Gymnasium hervor. Foto: Stadtarchiv Duisburg

Duisburg An der Spitze des ersten Duisburger Gymnasiums tobte im Jahre 1561 einst ein Machtkampf. Der entlassene Rektor wehrte sich mit Psychoterror.

Im Herbst des Jahres 1561 machten Gerüchte über den Personalwechsel in der Chefetage des städtischen Gymnasiums die Runde. Die Personalie des Schulleiters Heinrich Castritius, auch Geldorp genannt, sorgte für Gerede und Aufregung. Dabei hatte der neue Gymnasialrektor zwei Jahre zuvor, am 18. Oktober 1559, einen glanzvollen Start hingelegt. Die Zahl der Anmeldungen war vielversprechend. Die Chroniken berichten von einem feierlichen Umtrunk zur Einführung des Rektors. Zitat: „Dem rectori Geldorpio als er die lectiones angefangen und seine oration gethan hatte, mit 8 Quart Weins (ca. 10 Liter) verehret“. Neben dem neuen Rektor wurden weitere Gelehrte wie Georg Cassander (1513–1566), Gerhard Mercator (1512–1594) und Johann Otho (1520–1581) und Johannes Molanus (1510-1583) als Lehrkräfte gewonnen. Molanus brachte dabei praktischerweise einige seiner Schüler aus Bremen mit. Das Gymnasium wurde als Vorstufe zur Gründung einer calvinistischen Universität angesehen.

Die Zusammenarbeit zwischen Heinrich Castritius und den anderen gelehrten Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden lief anfangs recht gut; doch in der darauf folgenden Zeit kam es zu Streit zwischen Molanus und Castritius. Das Klima innerhalb und außerhalb des Schulbetriebs verschlechterte sich zusehends. Gerüchte über Führungsschwäche und fehlende pädagogische Eignung des Schulleiters machten die Runde. Die Kritik aus der Bürgerschaft wurde immer lauter. Der Mann habe die zu seinem Berufe notwendige sittliche Haltung nicht besessen, wie er sich denn auch in seinem ganzen übrigen Leben als zweifelhafter Charakter gezeigt habe, so beschrieb der Autor Arthur Breusing das damalige Stimmungsbild. Man legte Castritius zur Last, dass „die Disciplin der Schüler unter seiner Leitung so gelockert worden sei , dass der gute Ruf der Anstalt bedenklich litt“. Der Rat der Stadt musste reagieren und seinen Missgriff bei der Stellenbesetzung korrigieren. Das geschah. Der umstrittene Castritius wurde 1561 entlassen. Als sein Nachfolger wurde sein Widersacher Johannes Molanus im Herbst 1561 ernannt.

Das heutige Landfermann-Gymnasium. Foto: Michael Wallau

Zur Person Lebenslauf von Heinrich Castritius Anklage Heinrich Castritius (Geldorp) wurde 1522 im Dorf Geldorp (Nordbrabant) geboren. Castritius war ein Humanist erasmischer Prägung und machte in den Niederlanden als Gymnasialrektor Karriere. Im Jahre 1558 musste er vor einer Anklage wegen Ketzerei nach Köln fliehen. Kurz danach wechselte er nach Duisburg. Gutachter Nach seiner Entlassung setzte Heinrich Castritius seine Lehrtätigkeit an einer Privatschule in Duisburg-Homberg fort. Er war zudem als Gutachter zur Errichtung einer Lateinschule (später Adolfinum) in Moers tätig, gründete im Jahr 1583 eine Privatschule in Ruhrort, bevor er dann laut seinem Schüler Heinrich von Hövel, einem westfälischen Schriftsteller, 1585 in Westfriesland im Alter von 63 Jahren verstarb.

Der gekränkte Castritius machte für seinen Rausschmiss u.a. Gerhard Mercator verantwortlich. Sein Nachfolger Johannes Molanus war nämlich dessen Schwiegersohn, der sich bald nach seinem Ortswechsel von Bremen nach Duisburg mit Emerentia, der Tochter Gerhard Mercators, verehelicht hatte. Der verbitterte Ex-Rektor unterstellte Mercator, dass er seinem Schwiegersohn den Posten des Schulleiters zugeschanzt hätte. Castritius Rachsucht paarte sich mit seinem Hang zu Spott und Zynismus, der sich nun gegen Gerhard Mercator richtete. Der fand in seinem Garten am Haus an der Oberstraße schreckliche Drohbriefe. Damit nicht genug. Der scharfzüngige Castritius nahm die Ehe von Mercators Tochter Catharina in seinem Manuskript „Dialogus Epithalamicus“ aufs Korn. Die Verleumdungen, heute würde man es „Mobbing“ nennen, belasteten Mercator erheblich. Noch zwölf Jahre nach dem Vorfall beschrieb er seine tiefe Betroffenheit im Briefwechsel mit seinem Schwiegersohn Molanus.