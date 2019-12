Duisburger Geschichte : Das Neudorfer Schokoladenviertel

Der Duft der Schokoladenfabrik Edelhof durchzog das Viertel rund um die Ludgeristraße in Neudorf. Die Fabrik musste 1957 die Produktion einstellen. Foto: Küst

Duisburg Wussten Sie, dass es in Duisburg mal eine Schokoladenfabrik gegeben hat? Nach dem Aufschwung der industriellen Fertigung folgte die Schließung der Produktionsstätten. Eine Spurensuche.

Von Harald Küst

Vor 250 Jahren war Schokolade ein Luxusgut des Adels und Wohlhabender. Dienstmädchen servierten der Herrschaft den exklusiven Schokoladentrunk. Die Rohstoffe Kakao und Zucker mussten aus Übersee importiert werden. Erst die Industrialisierung brachte den Durchbruch zum begehrten Schokoladen-Massenprodukt.

Es war die Zeit der Wirtschaftspioniere, der Dampfmaschine und der aufkeimenden Lebensmittelchemie. Findige Duisburger Kaufleute wie die Brüder vom Rath hatten bereits 1822 die erste Zuckerraffinerie in Duisburg in Betrieb genommen. Der Zucker, der wie Kakao ein teures Importgut war und aus Rohrzucker gewonnen wurde, konnte inzwischen in der Region preiswerter aus heimischen Zuckerrüben gewonnen werden. Die Brüder vom Rath stiegen zum führenden Zuckerfabrikanten auf. Die Frachtkosten konnten durch die Rheinanbindung gesenkt werden und so siedelten sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Unternehmen entlang des Rheins an. Die industrielle Herstellung von Schokolade machte derweil sprunghafte Fortschritte.

Info Vortrag zum Thema im Stadtarchiv Vortrag Am 12. Dezember, 18 Uhr, findet ein Vortrag im Stadtarchiv Duisburg statt. Die Referentin, Eileen Berghäuser, hat sich auf die wissenschaftliche Spurensuche nach vergessenen Schokoladenfabriken in Duisburg begeben. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt von Prof. Margrit Schulte Beerbühl. In Zusammenarbeit mit der Universität Düsseldorf plant das LVR-Internetportal Rheinische Geschichte eine Datenbank, die die Daten aller erforschten Schokoladen-Unternehmen enthalten soll.

Das Rollen des Kakaos geschah nicht mehr durch menschliche Arbeitskraft , sondern mit maschineller Dampfkraft. Das Geheimnis der industriellen Herstellung war das Conchieren: Aus einem grobkörnigen und brüchigen Produkt ließ sich durch Reiben und Rühren eine weiche Grundmasse herstellen, die sich ideal zur Weiterverarbeitung eignete. Der Niederländer Van Houten, der Engländer Cadbury und der Schweizer Henri Nestlé entwickelten immer neue Verfahren.

Die geniale Idee, dem Kakao Milch bzw. Milchpulver hinzuzufügen, stammte von Hinri Nestlé. Erfindergeist, Gewerbefreiheit und Wettbewerb begünstigten den dynamischen Aufschwung der Branche.

So auch in Duisburg. Die Schokoladenproduktion wurde mitten im neu entstandenen Neudorfer Wohnviertel aufgenommen. Der Duft der Schokoladenfabrik Edelhof AG durchzog das Viertel rund um die Ludgeristraße. Die Fabrik lag damals im Innenhof und wurde nur über die Einfahrt des bis jetzt noch verbliebenen Vorderhauses beliefert. Der alte Pferdestall und der weithin sichtbare Schornstein der Fabrik konnten leider nicht erhalten werden. Nicht weit davon entfernt nahm 1935 an der Ankerstraße eine weitere Schokoladenfabrik, die Gebrüder Heinze, die Produktion von Schokolade und Zuckerwaren auf. Die Exporte gingen u.a. nach Skandinavien und in die USA. Die Duisburger Unternehmen haben dazu beigetragen, dass mit Beginn der industriellen Massenproduktion von Zucker und Kakao auch das Konditorenhandwerk einen ungeahnten Aufschwung erlebte.

Die Gründerdaten von Café Dobbelstein (1858) und Café Kurz in Ruhrort (1891) belegen die wachsende Nachfrage breiter Bevölkerungsschichten. Neben Torten wurden auch Getränke wie Kaffee und natürlich flüssige Schokolade gereicht. Während sich die beiden Traditionsunternehmen des Konditoreigewerbes auch noch nach 150 Jahren am Markt behaupten können, erlebten die Duisburger Schokoladenfabriken nach einem kurzen Boom in der Nachkriegszeit einen jähen Absturz. Umweltschutzauflagen, Kostendruck und Ende der Preisbindung machten den mittelständischen Unternehmen zu schaffen. Gegenüber den technologisch aufgerüsteten und kapitalstarken Branchenchampions waren sie nicht mehr konkurrenzfähig.