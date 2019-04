Duisburger Geschichte und Geschichten : Tod „Am Krausen Bäumchen“

Duisburg Ein Blitzschlag tötete 1822 den Ackersmann Diepenbrock. „Die Alraune war schuld“, glaubten viele Zeitgenossen.

Die Pflanze, in Vollmondnächten mit Hilfe eines Hundes geerntet, gebe beim Herausreißen mit ihren Wurzeln angeblich ein markerschütterndes Wehgeschrei von sich. Doch die unheimliche Alraune wurde als Heil- und Zauberpflanze, Narkotikum und Aphrodisiakum hoch geschätzt. Jakob Grimm schreibt in seiner „deutschen Mythologie“, dass die Wertschätzung der Wurzel der Alraune mit dem Glauben an „weise Frauen“ verbunden sei. Der Glaube an Magie und Naturgeister war in heidnischer Zeit verbreitet. Man war in christlicher Zeit bemüht, die heidnischen Vorstellungen, die mit Grenz- und Gerichtsbäumen verknüpft waren, mit kirchenkonformen Erzählungen umzudeuten. Es kam zu einer Vermischung realer Begebenheiten mit Aberglauben und christlicher Lehre. Uralte Legenden wurden nunmehr moralisch neu interpretiert. Wer an schwarze Magie glaubte und Goldschätze suchte, stand mit finsteren Mächten in Verbindung. Der Alraune schrieb man folglich äußerst negative Eigenschaften zu. „Die Macht der Alraunewurzel führt in Versuchung und weckt viele unnütze und schädliche Gelüste, welche den Menschen in den Untergang und die Verderbnis stürzen“, warnten die Moralwächter. Die Legende, die bei Karl Heck und Hans Homann in ausgeschmückter Form nachzulesen ist, spiegelt den inneren Kampf des Protagonisten Bauer Pitter Radmacher wider: „Hier ist vermaledeiter Boden. Gelüste nicht danach, durch den Besitz der Alraune die finsteren Künste zu erlangen, den Menschen die Zukunft vorauszusagen und die Steine des Feldes in gleißendes Gold zu verwandeln !“ Doch der Verlockung des Zaubers der Alraunewurzel konnte sich Pitter Radmacher nicht mehr widersetzen. Er ignorierte alle warnenden Gefahrenhinweise. Die Macht der Alraune fand ein weiteres Opfer.