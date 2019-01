Duisburger Geschichte und Geschichten : Fußballboom durch Regeln

Als erste deutsche Mannschaft fuhr der Duisburger Turnverein 1896 nach England. Stehend v. l.: Jung, Otten, Hofmann, Jebson, W. Baemeister, Hinze, Schlichting; sitzend: Zeiße, Baß, Barton; liegend: G. Baemeister und Wiedenfeld. Foto: Stadtarchiv

Duisburg Die Anfänge der Duisburger Fußballvereine liegen 120 Jahre zurück. Die Fußballpioniere kamen aus England.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Harald Küst

Der Hit „Three Lions“ feiert England als Mutterland des Spiels. Aber wie kam der Fußball nach Duisburg? „Den Fußball lernten die Deutschen von uns“, behaupten selbstbewusst die Engländer. Der Historiker Prof. Dr. Gehrmann von der Uni Duisburg-Essen bestätigt, dass England das Mutterland des Fußballs sei. Die Normierung des Regelwerks führte zur Profilierung des Spiels und gewann immer mehr Anhänger. Vertreter von elf englischern Fußballklubs trafen sich im Herbst 1863 in der Londoner Freemason‘s Tavern (Freimaurer-Taverne), um allgemeingültige Spielregeln festzulegen. Die hart geführte Debatte über das Regelwerk führte im Übrigen zur Trennung von Fußball und Rugby. Mit dem neuen Regelwerk und den Verbandsgründungen entwickelte sich Fußball in England zum neuen Massensport. In Deutschland stand stattdessen das Turnen als Nationalsport an erster Stelle. Fußball war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine regellose Randsportart und galt zudem bei den Turnern als „undeutsch“, „Fußlümmelei“ oder gar als „englische Krankheit“.

Das tat der aufkommenden Faszination für das neue Ballspiel keinen Abbruch. Die Welle erreichte Ende des 19. Jahrhunderts Duisburg. Englische Praktikanten, die 1892 im Duisburger Kabelwerk arbeiteten, zeigten erstmalig den staunenden Duisburger Kollegen, wie man mit einem Lederball das Spiel nach den noch umstrittenen Regeln gestalten könnte.

Das Kaiserberg-Denkmal: Dietrich Henning brachte den Fußball nach Duisburg. Foto: Harald Küst

Zu dieser Zeit gab es auch deutsche Turn­- und Englischlehrer, die während eines Englandaufenthalts vom Fußball infiziert wurden. Dazu gehörte der Duisburger Lehrer Diedrich Henning. Trotz seiner Leidenschaft für den Turnsport wurde er im Gegensatz zu seinen Turnbrüdern zum Fußballpionier. Er gründete 1893 eine eigene Fußballabteilung beim Duisburger Turnvereins von 1848. Noch war das Regelwerk „wild“: Die Größe der Spielplätze war noch nicht festgelegt, meist waren sie 100 bis 200 Meter lang und über 100 Meter breit. Die Tore waren fünf bis sechs Meter breit und 3,50 Meter hoch. In drei Meter Höhe war ein farbiges Band von einem zum anderen Pfosten gezogen. Torleute gab es anfänglich nicht; späterhin oft zwei oder drei. Ein Tor galt erzielt, wenn ein Spieler der Gegenpartei den Ball hinter die Schnur getreten hatte.

Die neuen englischen Regeln begrenzten die Zahl der Spieler auf 11 und ordneten jedem eine Aufgabe zu. Tor- und Spielfeldgröße wurden nach und nach normiert. Was viele nicht wissen: Fußball nach den Regeln der „English Football Association“ wurde in Westdeutschland zuerst in Duisburg gespielt! 1893 machte man sich beim TV 1848 daran, einen Fußballplatz herzurichten. Das geeignete Gelände dafür fand man auf den „Pulverwiesen“, direkt im heutigen Wasserviertel hinter dem Stadttheater - welches zu dieser Zeit noch nicht existierte, es wurde erst 1912 fertiggestellt. Der Platz lag unmittelbar am heutigen Pulverweg.



Eishockey : Pisarik meldet sich mit Hattrick zurück

zurück

weiter

Das Gelände gehörte zum Realgymnasium Duisburg und wurde zum Preis von 20 Reichsmark pro Jahr gepachtet. Als Sponsor engagierte sich der Chemieindustrielle Richard Curtius. Im Sommer 1895, trat die Spielabteilung des TV 1848 anlässlich des Kaiserbergfestes erstmals an die Öffentlichkeit. Auf der „Sedanwiese“ am Duisburger Kaiserberg demonstrierte man das Fußballspiel vor einer großen Zuschauerkulisse.

Im Jahr 1896 plante die Fußballabteilung des Duisburger TV 1848 eine Englandreise. Dass Fußball dort schon eine 40jährige Geschichte hatte, mussten die Duisburger bei dem Freundschaftsspiel auf der Insel bitter erfahren. Mit 0:6, 0:9, 0:9, und 0:13 fegten die Engländer die unerfahrenen Duisburger vom Platz. Doch die Niederlage entmutigte die Duisburger nicht, sondern motivierte sie, systematisch ihre Spieltechnik zu verbessern. Im März 1900 löste sich die Fußballabteilung von den Achtundvierzigern und konstituierte sich unter dem Namen „Duisburger Spielverein“ als selbständiger Sportclub. In den folgenden Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs entwickelte sich der „Duisburger Spielverein“ zu den spielstärksten Formationen nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in ganz Westdeutschland. Ohne die Fußballpioniere des DSV, wäre mancher Stadtteilverein nie gegründet worden.

Nachdem in Duisburg 1899 der „Neudorfer Fußballclub 1899“ und im Jahr 1900 der „Duisburger Spielverein“ gegründet wurde, schlossen sich in Meiderich die dortigen Fußballfreunde zum „Meidericher Spielverein 1902“ zusammen. Im gleichen Jahr beschlossen die beiden kleinen Vereine „Deutschland Bruckhausen“ und „Edelweiß Bruckhausen“ sich zum „Ballsportverein Bruckhausen“ zusammen zu schließen; daraus entstand 1907 Union 02 Hamborn. Aus der Fusion im gleichen Jahr der Vereine „BC Hamborn 03“ und „SV Marxloh“ entstand wiederum der SV Hamborn 07, später „Sportfreunde Hamborn 07“. Vor 110 Jahren folgte dann in Hochfeld der Duisburger Fußballverein 08 e.V.