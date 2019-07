Duisburger Geschichte und Geschichten : Hinrichtung eines Werwolfs

Duisburg „Weil er geführt ein Wolff leben“ – mehr als eine spätmittelalterliche Kriminalgeschichte.

Kaum eine Gegend kann so viele Werwolf-Legenden aufweisen wie das Rheinland und das Ruhrgebiet. In Meiderich und anderen Regionen vermischte sich die Werwolfgestalt mit dem „Aufhocker“. Man glaubte fest daran, dass ein Mensch, der eine Untat begangen hatte, sich des Nachts durch das Anlegen eines Wolfsfelles oder mit einem aus Menschenhaut geschnittenen Gürtel in einen Wolf verwandeln würde. Der Werwolf lauerte harmlosen Menschen auf, sprang dem Opfer brutal in den Nacken, bis dieses erschöpft zusammenbrach. In dem Meidericher Fall gelang es dem wehrhaften Opfer, den Wolf mit einem Messer zu erstechen. Der Werwolf verwandelte sich wieder in einen Menschen und war damit von seiner Untat erlöst. In Meiderich spiegelte sich dieser Aberglaube in mehrere Legenden wider, die Hans Homan in seinem Duisburger Sagenbuch sammelte. Die Historikerin Lena Kaiser-Kulins von der Duisburg-Essener Universität hat sich dagegen in ihrer Masterarbeit wissenschaftlich mit einem Werwolfprozess befasst, der auf den ersten Blick wie ein außergewöhnlicher Kriminalfall wirkt.