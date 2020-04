Duisburger Geschichte und Geschichten : „Frisch, fromm, fröhlich, frei“

Turner und Fechter des Duisburger TV 1848 am 5. Mai 1872. Foto: Stadtarchiv Duisburg

Duisburg Die Jahnstraße erinnert an „Turnvater Jahn“ und auf dem Kaiserberg gibt es ein „Henning-Denkmal“. Ein Blick in Duisburgs Sportgeschichte.

Im Jahr 1810 gründete Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) mit Gleichgesinnten einen Geheimbund, der die Befreiung der deutschen Staaten von Napoleon zum Ziel hatte. Die „Turnkunst“ sollte der Wehrertüchtigung dienen und wurde zur politischen Freiheitsbewegung für ein vereintes Deutschland. In der nachhistorischen Betrachtung ist die Figur Jahns nicht unumstritten. Zu seinem Feindbild gehörten Franzosen und die deutschen Fürsten, denen er vorwarf, Einheit und Freiheit der deutschen Nation zu verhindern. Jahn war gegen die Kleinstaaterei und für ein einheitliches Deutschland. Seine Verdienste um die Gründung der deutschen Turnerschaft werden überschattet von seinem Judenhass: „Nichts ist ein Volk ohne Staat, ein leibloser luftiger Schemen, wie die weltflüchtigen Zigeuner und Juden“, schrieb er seinem Buch zum „Volksthum“. Die nationalrevolutionäre Turner-Bewegung wurde von der Obrigkeit zunehmend kritisch beäugt. Die preußische Regierung hatte das Turnen zunächst gefördert, nach politischen Unruhen und der Ermordung des Schriftstellers Kotzebue durch einen Turner ließ sie 1820 die Turnplätze in Preußen verbieten. Erst später wurde vom preußischen Staat das Turnverbot aufgehoben, aber die politische Ausrichtung der Vereine streng überwacht.

Am 28. März 1848 wurde als erster Sportverein in unserer Stadt, der Duisburger Turnverein 1848 gegründet. Im September des gleichen Jahres veranstaltete der Verein ein erstes öffentliches Schauturnen im Garten seiner Vereinsgaststätte „Burgacker“ (am Burgacker/Ecke Köhnenstraße). Gauturmwart Dietrich Henning (1850-1906) galt als Vater des am 20. Mai 1883 abgehaltenen „Kaiserberg Sportfestes“. Neben klassischen Turndisziplinen reicherte Henning das Programm mit Leichtathletik- und Sechskampf an. Bis 1909 fanden die Feste unter Federführung des Turnvereins 1848 statt. Das Henning-Denkmal auf dem Kaiserberg an der Sedanwiese erinnert noch heute an seine Verdienste. Die traditionsreichen Wettkämpfe werden im Jahr 2020 zum 133. Mal in Duisburg ausgetragen – falls Corona es zulässt.

Trotz seiner Leidenschaft für den Turnsport wurde Henning im Gegensatz zu vielen Turnbrüdern zum Fußballpionier. Damals gab es eine klare Trennung zwischen Turnen und Sport. Fußballsport galt als „undeutsch“ und nicht disziplinfördernd wie das Turnen. „Ein eigentümlicher Zug des englischen Nationalcharakters“, so wurde der Wettkampfsport im Brockhaus-Lexikon bezeichnet. Aber Oberturnlehrer Henning sah das während seiner Englandaufenthalte anders. Er brachte seinen Schülern 1874 einen englischen Fußball mit – und siehe da: Die Schüler stürzten sich mit Begeisterung auf das neue Sportgerät. Vermutlich sahen sie in dem Spiel eine bessere Alternative zum oft militärischen Drill der Turnübungen. Auch wenn Dietrich Henning anfangs der Wind der Turnerschaft entgegenwehte, gewann Fußball in allen Gesellschaftsschichten immer mehr Anhänger. 1892 wurde im Duisburger Turnverein 1848 eine Fußballabteilung gebildet, die 1896 als erste deutsche Fußballmannschaft Spiele in England austrug und dort haushoch verlor, aber an Erfahrung gewann. Diese Abteilung spaltete sich im Jahr 1900 als Duisburger Spielverein vom Turnverein ab. Konflikte zwischen Turnern und Fußballern waren immer wieder Anlass für Trennungen und Wiedervereinigungen der Duisburger Vereine.

Das Denkmal für Dietrich Henning wurde 1907 auf dem Kaiserberg errichtet. Foto: Harald Küst

Gravierender als sportliche Differenzen war allerdings die Haltung der zentralen Turner-Verbandsführung, die bereits in der Weimarer Republik eine eher konservative und national-liberale Position vertrat. Der Führer der Deutschen Turnerschaft und überzeugte Antisemit, Edmund Neuendorff, biederte sich 1933 der NS-Bewegung als verlässlicher Partner an. Hitler sprach auf Drängen Neuendorffs als erster Reichskanzler auf einer Abschlussveranstaltung in Stuttgart, an der ca. 400.000 Turner teilnahmen. Hitler erhob in seiner Rede geschickt Jahn zum „Vater der deutschen Turnkunst“, dem die Deutschen das „Fest der deutschen Kraft“ zu verdanken hätten. Das „grandiose Massenerlebnis des Deutschen Turnfestes 1933“ schaffte eine Atmosphäre, die den unterschwelligen Antisemitismus bei den Turnern verschärfte. Zweifler hielten sich bedeckt. Die Beschlüsse der Verbandspitze zum Arierparagraph wurden auf örtliche Ebene in den Vereinssatzungen umgesetzt. Juden wurden ausgeschlossen. Zu widersprechen traute sich kaum noch einer. Eine offene Aufarbeitung der NS-Geschehnisse im Zusammenhang mit der Rolle der Turnbewegung ist heute ein fester Bestandteil der Verbandspolitik des DTB.