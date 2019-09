Lokalhistorie als Rätsel : Der Künstler und der Industrielle

Duisburg Die unbekannten Seiten zweier gegensätzlicher Zeitgenossen, die einen großen Namen trugen.

Was verband zwei Männer, deren Welten extrem unterschiedlich waren? Sie waren Zeitgenossen, geformt in den Jahrzehnten der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie lebten dabei in Bereichen, die durch nichts zu verbinden waren. Doch das Ungewöhnliche ihrer Beziehung begann im Dezember 1905 zwischen Marmorblöcken, im Atelier des 65jährigen Bildhauers. Der feinsinnige Rainer Maria Rilke, sein Sekretär, beschrieb ihn wie folgt: „Man wird einmal erkennen, was diesen großen Künstler so groß gemacht hat: dass er ein Arbeiter war, der nichts ersehnte, als ganz, mit allen seinen Kräften, in das niedrige und harte Dasein seines Werkzeuges einzugehen.“