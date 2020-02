Duisburger Geschichte und Geschichten : Perücken, Puder und gefallene Zöpfe

Duisburg Der Status der Duisburger Professoren wurde mit einer Perücke unterstrichen. Im 19. Jahrhundert waren Perücken und Zöpfe im aufstrebenden Bürgertum modisch nicht mehr gefragt.

Die langen Locken der Allonge-Perücken reichten bis über die Schulter. Das zeigt die imposante Professorengalerie mit Alexander Arnold Pagenstecher (1659-1716), Caspar Theodor Summermann (1700-1752) oder Peter van Musschenbroek (1692-1761). Im Jahr 1766 erkennt man dagegen bei dem Doktoranden Carl Arnold Kortum eine neue Perückenform. An die Stelle der üppigen Perücken der Professorengeneration aus dem 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts trägt Kortum eine Zopfperücke. Die in der Mitte gescheitelten Seitenhaare mit horizontalen Lockenreihen wurden am Hinterkopf mit einem schwarzen Taftband zusammengefasst.

Im alten Duisburg gab es gemäß Berufs- und Gewerbestatistik aus dem Jahr 1714 immerhin zwei Perückenmacher, die für den exklusiven Kundenkreis die passende Perücke herstellten. Wer Perücke trug, war gut situiert. Die Perückenmacher arbeiteten vornehmlich im Stehen am sogenannten Kopfständer, das Präparieren der Perücken wurde im Sitzen erledigt. Verarbeitet wurde vorwiegend echtes Haar. Das Haar war vornehm weiß, die Farbe wurde durch das Eintauchen in Mehl oder Bestäuben mit Mehl erzielt.

Duisburg verfügte zwar über eine Universität, war aber keine Residenzstadt des Adels. Das war im kurfürstlichen Schloss Benrath bei Düsseldorf natürlich ganz anders. Vor dieser beeindruckenden Rokoko-Kulisse denkt man an große Bälle und glanzvolle Feste. Man muss sich auf der Phantasiereise nur von den heutigen Hygiene-Vorstellungen lösen. Zu dieser Zeit mieden die Damen und Herren das Wasser. Wegen der Angst vor Seuchen und der Schwächung des Körpers verwendete man kein Wasser, sondern spezielle Flüssigkeiten wie Benzoe-Schminkwasser, Jungfern-Milch oder „Venetianisch-Wasser“, um die sichtbaren Stellen des Körpers abzureiben. Die Unterkleidung wurde häufig, oft mehrmals am Tag gewechselt – wenn man es sich denn leisten konnte. Störende Gerüche konnten mit Parfüm überdeckt werden.

Das andere Reinlichkeitsverständnis führte allerdings dazu, dass sich in den Perücken Ungeziefer einnisten konnte. Um gegen den lästigen Juckreiz anzugehen, wurden Fächer, Kopfkratzer und Flohfallen eingesetzt. In den Flohfallen, die in kleinen Täschchen an der Kleidung getragen wurden, befand sich ein Lockmittel für die kleinen Plagegeister, zum Beispiel Sirup oder Zucker. Meistens zählten mehrere Echthaar-Perücken zum Inventar des Trägers, die dieser abwechselnd einsetzte. Doch diese privilegierte Lebenswelt kam durch das aufstrebende Bürgertum zunehmend in die Kritik.