Duisburger Geschichte und Geschichten : „Der Brasilianer kommt“

Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604-1679) im Jahre 1675. Foto: Wikipedia/Pieter Nason

Duisburg Die Einweihung der „Alma mater Duisburgensis“ erhielt durch Johann Moritz von Nassau-Siegens Anwesenheit Glanz.

Von Harald Küst

„Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht verbreitet, dass der Statthalter selbst gekommen war !“, so der ehemalige Duisburger Stadtarchivar Günter von Roden. Als Johann Moritz von Nassau-Siegen am 13. Oktober 1655 durch das Stadttor ritt, gab es einen gewaltigen Auflauf, begeistert begrüßte ihn die Menge, jeder Duisburger wollte den Brasilianer sehen – so wurde der Fürst genannt. Aus Duisburger Sicht gehörte der Statthalter des preußischen Kurfürsten von Brandenburg zu den engagierten Förderern der alten Duisburger Universität. Er stand für Glaubensfreiheit, Kultur und Wissenschaft.

Johann Moritz wurde 1604 in Dillenburg geboren. Sein Vater, Graf Johann VII. von Nassau-Siegen, entstammte dem Nassauer Fürstengeschlecht, aus dem auch das Haus Oranien hervorging. Sein Vater förderte das begabte Kind und ermöglichte ihm eine calvinistisch-humanistische Bildung. Unter der Patronage seiner adligen Verwandten machte er eine militärische Karriere im Heer der niederländischen Generalstaaten.

Als „de Braziliaan“ ging Johan Maurits (niederl. Schreibweise) in die niederländische Geschichte ein, da er von 1636 bis 1644 im Auftrag der Westindischen Compagnie als Gouverneur von Niederländisch-Brasilien amtierte. In Brasilien lockte das weiße Gold – Zucker. Gouverneur Maurits sicherte militärisch die von Portugiesen bedrohten Zuckerplantagen, lockte Investoren mit großzügiger Kreditpolitik. In dieser Zeit wurde in seiner Residenzstadt Recife die erste Synagoge der Neuen Welt gebaut. Völlige Religionsfreiheit wurde gewährt und Katholiken konnten öffentlich die heilige Messe feiern. Im Vergleich zu dem calvinistischen Denken in den Niederlanden ein offenes, liberales Modell, das die wirtschaftliche Entwicklung vorantrieb.

Die Festschrift zur Eröffnung der Universität (1655). Foto: Harald Küst

Aber Johan Maurits Wirken hatte auch eine dunkle Seite: Er brachte den Sklavenhandel von Afrika nach Brasilien unter die Kontrolle der Westindischen Compagnie. Niederländer verschleppten von 1635 bis 1645 25.000 Sklaven aus Angola und der Westküste Afrikas nach Brasilien. Johan Maurits brauchte Arbeitskräfte für die extrem harte Arbeit in den Zuckerfabriken und wurde zum Profiteur des niederländischen Sklavenhandels. Andererseits zeigte er großes Interesse für die Kultur der einheimischen Bevölkerung – der Aufbau einer ethnographischen und naturhistorischen Sammlung zeichnete ihn als Vorläufer Humboldts aus. Viele visionäre Ideen und Pläne wurden allerdings nicht von der Westindischen Gesellschaft geteilt, deshalb kehrte Johann Moritz nach Europa zurück. Der inzwischen vermögende 39jährige hatte bereits vorausschauend den Bezug eines eigenen Stadtpalastes in Den Haag geplant: Das „Mauritshuis“ (heute Kunstmuseum).

1647 erreichte ihn der Ruf des Kurfürsten von Brandenburg. Er ernannte Johann Moritz zum Statthalter seiner westlichen Lande. Der „Brasilianer“ war nunmehr Reichsfürst und diente zugleich der niederländischen Republik. Er gehörte damit zur 1. Liga der einflussreichsten Fürsten. In seiner Wahlheimat Kleve zeugen repräsentative Gebäude, Lindenalleen, Monumente und eindrucksvolle Gartenanlagen von seinem Gestaltungswillen. Niederländische Wissenschaft und Kultur fanden Eingang in das Herzogtum. Doch die kulturelle Blüte der „Niederheinland“ wurde zunehmend durch machtpolitische Interessen Frankreichs bedroht.

Im Hintergrund arbeitete Johann Moritz von Nassau-Siegen an einem Militärbündnis gegen Frankreich, da sich ein Angriff der Franzosen auf das Herzogtum und die Niederlande abzeichnete. Von 1674 bis 1676 war er Gouverneur in Utrecht und musste nach seiner Rückkehr nach Kleve erleben, dass Soldaten des französischen Königs in Kleve und Duisburg einmarschierten.