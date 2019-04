Duisburger Geschichte und Geschichten : Von Hexen und Dämonen

Holzstich von Huth: So stellte man sich früher die Walpurgisnacht vor. Foto: billerantik.de

Duisburg Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai wird gemeinhin auch als Walpurgisnacht bezeichnet. Die fiktive Xenia, eine moderne Duisburger Hexe, beantwortet Fragen zur Walpurgisnacht und liefert faktenorientierte Informationen.

Von Harald Küst

Bis heute werden Hexen auf Besen fliegend dargestellt, wie sieht es bei Ihnen aus ?

Xenia Ursprünglich entstand die Vorstellung der fliegenden Hexen wohl aus Halluzinationen. Die wirksamste Droge ist das Bilsenkraut; je nach Dosierung konnte das Pflanzengift allerdings „zu wilden Ausbrüchen nicht hemmbarer Tanzwut und zu gar sinnlichen Begierden“ verleiten. Die „Flugsalbe“ vermittelte das Gefühl durch die Lüfte zu fliegen oder zu schweben. Drogen brauche ich nicht, ich habe nämlich einen Flugschein für Motorflugzeuge.

Warum wurden Hexen in der Walpurgisnacht Orgien und die Buhlschaft mit dem Satan angedichtet?

Xenia Der Hexenhammer, 1487 als Anleitung zur Hexenverfolgung geschrieben, unterstellte Frauen Schadenzauber, sexuelle Unersättlichkeit und Hexensabbate – also Teufelsbuhlschaft – das waren die Hauptanklagepunkte. Männer wurden auch verfolgt, aber tatsächlich waren es mehrheitlich Frauen, die man anklagte. Stets in in den Jahren war das der Fall, wenn der damalige Klimawandel den Menschen besonders hart zusetzte. Die Pestseuche und die „kleine Eiszeit“ konnte man sich nicht erklären; deshalb schob man die Schuld den Hexen zu. Oft genügte es, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um mit Teufelsbuhlschaft in Verbindung gebracht zu werden.

In der Stadt Duisburg gab es im

16. Jahrhundert auch Hinrichtungen von Hexen. Haben moderne Hexen überhaupt noch einen Bezug dazu?

Xenia Die Geschichte der angeblichen Hexe Agnes Muisfeldt und weiterer 13 Frauen ist ein trauriges Kapitel der Duisburger Geschichte. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es der Arzt Johann Weyer und Wilhelm V., Herzog Kleve – Jülich – Berg, waren, die dafür sorgten, dass die Hexenverfolgung hier eher selten wieder aufflammte - darauf können die Duisburger stolz sein.

Woran erkenne ich Hexen?

Xenia Eine Hexe beherrscht und nutzt Magie, kennt Schutzamulette und -rituale gegen böse Geister und feiert die Jahreskreisfeste. Elemente wie Feuer, Wasser, Erde und Luft spielen bei den Ritualen eine Rolle. Andere Hexen erkenne ich an einem gewissen Leuchten im Blick, speziellen Zeichen und Grußformeln. Kleidung, Schmuck und Haartracht zeugen von Stilsicherheit und betonen die gesamte Ausstrahlung.

Was bedeutet „Hagazussa“?

Xenia Das Wort „Hexe“ stammt vom althochdeutschen hagazussa und bedeutet soviel wie „die auf dem Zaun (zwischen den Welten) Sitzende/Reitende“. Eine „Hagazussa“ oder „Zaunreiterin“ kommuniziert und vermittelt zwischen der diesseitigen und der Anderswelt.

Wie grenzen sich moderne Hexen vom Missbrauch der Hexenkunst ab?

Xenia „Nein“ sagen müssen wahre Hexen, wenn es um Zauberei und dubiose Heilsversprechen geht. Es gibt weiße und schwarze Magie. Weiße Magie benutzt man, um Gutes zu bewirken und eigene Ressourcen zu aktivieren. Schwarze Magie benutzt man, um Schlechtes (Hagel, Unwetter, Leiden und Krankheit ) zu bewirken. Ich lehne Voodoo-Praktiken und manipulative Flüche daher strikt ab. Leider ein aktuelles Thema; denken Sie nur an angsteinflößende SMS-Kettenbriefe an Kinder, Hexenverfolgung in Afrika oder Voodoo-Zauber als Mittel zur Zwangsprostitution.

Wie bewerten Sie die Literatur und Kunst über Hexen?