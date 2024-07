Schul-AGs forschen mit Infoges in Duisburg Welches Essen ist „typisch Duisburg“?

Zum Schluss der Präsentation wurden die Schüler gefragt, was ihnen am besten gefallen hat. Merlin Sayar, der in der Foodforscher-AG der Aletta-Haniel-Gesamtschule war, sagt, er freue sich am meisten über die neu gefundenen Freunde. Auch Felix Ibitoye von der Aletta-Haniel-Gesamtschule erklärt, ihm habe das Vorbereiten von Plakaten als Gemeinschaft am besten gefallen. „Das Thema ist ‚Wie Essen Duisburg verbindet‘ und so hat auch das Forschen schon Menschen verbunden“, betont Tuğba Link von Infoges. Weiter sagt sie „Wir müssen den Schülerinnen und Schülern zeigen, hier findet ihr Gehör.“