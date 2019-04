Freiwilliges Soziales Jahr : Vier junge Duisburger finden durch das FSJ den richtigen Job

Duisburg Vier junge Leute fanden über ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Evangelischen Altenhilfe Duisburg ihren Ausbildungsberuf. Von ihrem Einsatz profitieren beide Seiten.

Also orientierten sich die vier Duisburger neu und begannen im Herbst beziehungsweise Winter ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Evangelischen Altenhilfe Duisburg. In den Beecker Hausgemeinschaften im Haus an der Flottenstraße helfen sie in der Pflege und Betreuung der Bewohner mit. Ihre Arbeit macht ihnen so viel Freude, dass sich alle für eine Altenpflegeausbildung entschieden haben. Fabienne Stoiber und Nicole Wolf haben damit am 1. April begonnen, die beiden anderen FSJler starten voraussichtlich am 1. September dieses Jahres.