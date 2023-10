Programm der Duisburger Filmwoche Auf eine gute Art verlaufen

Ebenfalls im Programm des Festivals: „Wankostättn“ von Karin Berger. Wankostättn war ein Lagerplatz der Sinti und Roma in Wien – und die Heimat von Karl Stokja. Wie ein Zeitzeuge läuft er durch die Gegend, die nicht mehr so aussieht, wie er sie von damals kennt. „Nichts ist da, was erinnern könnte. Wenn ich dann hier weggeh‘, dann bin ich ganz leer“, sagt er in dem Film, der am Montag, 6. November, um 21 Uhr das Festival eröffnet und dabei gleichzeitig seine deutsche Uraufführung feiert.