Neues Einsatzleitfahrzeug : Quantensprung für Duisburgs Feuerwehr

Duisburg Rund 100.000 Einsätze fährt die Duisburger Feuerwehr pro Jahr, in mehr als 90 Prozent der Fälle im Rettungsdienst. Etwa 50 Mal rückt dabei auch der Einsatzleitwagen(ELW) aus. Duisburgs neuer ELW ist einer der modernsten Europas.

Nicht ohne Stolz stellten Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann, Abteilungsleiter Jörg Helmrich und der für Feuerwehr zuständige Dezernent Ralf Krumpholz am Freitag den neuen „ELW 2“ vor. Letztlich kommt das 816.000 Euro teure Gefährt vielleicht fünf Mal im Jahr „richtig“ zum Einsatz – in allen anderen Fällen kann er wieder in die Feuerwache an der Wintgensstraße in Duissern zurück. Wenn er aber wirklich gebraucht wird, dann geht es meist auch um schlimme Unglücke oder Gefahrenlagen: Großbrände, Katastropheneinsätze wie bei der Gefahr von Deichbrüchen bei Hochwasser oder bei Unfällen in Chemiewerken. „Im vergangenen Jahr war unser Einsatzleitwagen unter anderem bei dem Feueralarm im Sana Klinikum – das sich später als nicht so schlimm herausstellte – und der Sprengung des Weißen Riesen im Einsatz“, erinnert sich Oliver Tittmann. Auch bei „Großlagen“ in anderen Städten, wie etwa beim Hochwasser in Magdeburg 2013 oder beim Brand des Compo-Werks in Krefeld 2012.