Gesundheitsamt kritisiert den Vorschlag : Duisburger CDU fordert Impfpflicht

Duisburg Die CDU-Ratsfraktion schließt sich den Forderungen von Gesundheitsminister Jens Spahn an. Das Duisburger Gesundheitsamt sieht eine Impfpflicht hingegen kritisch.

In der aktuellen Diskussion spricht sich die CDU für eine bundesweite Impfpflicht gegen Masern aus. Damit schließt sie sich der Haltung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Bundesverband der deutschen Kinderärzte an. Das Duisburger Gesundheitsamt sagt hingegen, dass die Möglichkeiten, um die Impfrate zu verbessern, noch nicht ausgeschöpft seien. Peter Ibe, schulpolitischer Sprecher der CDU: „Mit einer Impfpflicht schützen wir alle Kinder und Jugendliche auf Dauer vor großen körperlichen Schäden.“

Das Gesundheitsamt der Stadt steht dem Vorschlag kritisch gegenüber: „Zur Impfpflicht vertritt das Gesundheitsamt die Auffassung des Deutschen Ethikrats. Danach darf eine Impfpflicht in einem freiheitlichen Staat erst dann in Betracht gezogen werden, wenn alle anderen Strategien der Masernelemination nicht zum Ziel führen“, teilt Stadtsprecher Falko Firlus mit. Die Einführung einer Impfpflicht würde nach Auffassung des Gesundheitsamtes die Impfbereitschaft in der Gesellschaft noch weiter schwächen. Unter bestimmten Bedingungen müssen Kinder und Jugendliche ohne Impfung schon jetzt zu Hause bleiben: „Die diskutierte Impfpflicht bei der Aufnahme der Kinder in Kitas und Schulen wird bei einem Masernausbruch in diesen Einrichtungen durch das Gesundheitsamt praktisch schon jetzt umgesetzt, da dann Kinder ohne ausreichende Masernimmunität diese Einrichtung bis zum Ablauf der sogenannten Inkubationszeit nicht besuchen dürfen“, sagt Firlus.