Arbeitsmarkt in Duisburg : CDU will neue Wohn- und Gewerbeflächen

Die Entwicklung auf dem Duisburger Arbeitsmarkt – hier die Agentur an der Wintgensstraße in Duissern – verlief zuletzt positiv. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die CDU in Duisburg fordert eine Verstetigung der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahlen für das Gesamtjahr 2019 machten deutlich, dass Duisburg ein gutes Stück vorangekommen ist, so Fraktionschef Rainer Enzweiler.

„Mit einer Arbeitslosenquote von durchschnittlich 10,8 Prozent im Jahr 2019 steht Duisburg glücklicherweise nicht mehr am traurigen Ende der Städte in NRW. Erfolge bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind also merklich zu verzeichnen. Langfristig muss sich aber erst beweisen, ob sich die positive Tendenz auch vor dem Hintergrund erster Eintrübungen bei der gesamtwirtschaftlichen Lage weiterhin fortsetzt“, so Enzweiler.