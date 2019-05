Skandal bei Duisburger Behinderten-Werkstatt : Wie die Ex-Geschäftsführerin das Geld verprasste

Duisburg Im Skandal um die frühere Geschäftsführerin der Duisburger Werkstätten für Menschen mit Behinderungen hat das Rechnungsprüfungsamt abenteuerliche Zahlen vorgelegt. Es geht um Luxusmöbel, teure Hotels und viel Champagner.

Die Palette reicht von Möbelkäufen, Beraterleistungen, Dienstreisen, Geschenken bis hin zu Geschäftsessen und Bewirtungen: Was die städtischen Rechnungsprüfer auflisten, mutet abenteuerlich an. Denn die deutlich zu hohen Geschäftsführerbezüge, die Roselyne Rogg bezogen haben soll – zuletzt sollen es rund 376.000 Euro im Jahr gewesen sein – sind längst nicht alles. Höchstens die Hälfte wäre angemessen, hatten Wirtschaftsprüfer schon 2018 attestiert. Rund 760.000 Euro Schadensersatz fordert die Stadt von Roselyn Rogg und dem früheren WfbM-Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhold Spaniel.

Rundbrief: In einem Schreiben an WfbM-Mitarbeiter forderte sie wörtlich dazu auf: „Suchen Sie nach allem, worin mein Name „Rogg“ vorkommt und gleichzeitig eine Zahl beinhaltet, die in irgendeiner Form mit meiner Vergütung zu tun hat.“ Diese Unterlagen, egal ob digital oder in Papierform, sollten anschließend gelöscht werden oder dem Aktenvernichter übergeben werden. Außerdem sei es „ab sofort nicht mehr gestattet, diesbezügliche Dateien zu speichern, anzufordern, zu besitzen oder abzulegen.“