Akzente 2024 So witzig war das Gastspiel des Thalia-Theaters in Duisburg

Das war, wie man hört, übrigens nicht von Anfang an so. Als das Stück vor fast genau einem Jahr in Hamburg Premiere hatte, hagelte es böse Kritiken. Die Rede war von einem „Rohrkrepierer“ und „drei zähen Stunden mit Pause“. Die Kritik nahm Leander Haußmann auf, und er erarbeitete mit dem Ensemble eine neue pausenlose Bühnenfassung, die in Hamburg, wie nun auch in Duisburg, bejubelt wurde.