Ausstellung „Rotkäppchens Tanten“ bei den Duisburger Akzenten

Eine davon heißt „Sie wollen uns erzählen“ und ist eine kleine Ausstellung der freischaffenden Künstlerin Silvia Dierkes in den Räumlichkeiten der Hutmacherin Susanne Arnken und ihrem Modelabel „Rotkäppchens Tanten“. Die Vernissage war am Samstag und die Ausstellung endet am 22. März. Beide sind aber keine Neulinge bei den Akzenten: So war Dierkes schon 2016 und Arnken 2020 dabei. Jetzt aber machen sie mit einer sehenswerten Portraitreihe und einem schön anzusehenden Comicheftchen dazu in dem heimeligen Hutgeschäft auf der Moltkestraße 15 in Duisburg-Duissern erstmals gemeinsame Sache bei den Akzenten.