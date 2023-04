44. Duisburger Akzente Nachdenkliches Konzert mit Rudi Gall und Konsorten

Es war die letzte Veranstaltung der diesjährigen Duisburger Akzente im „Das PLUS am Neumarkt“ vom Kreativquartier Ruhrort am Samstag. Und es sollte eine ganz besondere werden, mit viel „Zeit für ein Wunder“, so der Titel des Konzertabends. Eingeladen dazu waren nämlich „Rudi Gall und Konsorten“, zu denen diesmal die Singer-Songwriterin Sandrine Lisken, der Keyboarder Sascha Kuhn und der Gitarrist Martin Hötte gehörten. Entstanden ist ein zuweilen nachdenkliches, mit viel Melancholie versehenes, hautnahes Konzert mit besonderer Güte. Ursprünglich war zwar noch die ukrainische Sängerin und Musikerin Marie Hellstein mit einem Kurzauftritt angekündigt, doch sie musste aus Krankheitsgründen absagen.