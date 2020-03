Sonderausstellung zu den Duisburger Akzenten : Der Rhein als Glücksbringer im Schifffahrtsmuseum

Blick auf einige der großformatigen Gemälde, die als Akzentebeitrag im Schifffahrtsmuseum gezeigt werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In einer Sonderausstellung zu den Akzenten zeigt das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt ab Sonntag die großformatigen, „romantischen“ Gemälde der Duisburger Malerin Lisa Maria Feike.

Das nennt man wohl Künstlerinnenglück: Wie in jedem Jahr besuchte Cornelia Garwer-Schier, promovierte Kunsthistorikerin und Kuratorin im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt, die Ausstellung, die die Düsseldorfer Kunstakademie für ihre Studenten ausrichtet. Dabei stieß sie auf die Gemälde von Lisa Maria Feike, die Motive aus dem Rheinsagenkreis in großen Formaten mit Öl auf Leinwand zeigte. Diese Werke gefielen Cornelia Garwer-Schier auf Anhieb. Nicht nur das, die Gemälde schienen ihr wie geschaffen für eine Sonderausstellung im Schifffahrtsmuseum. Die Pointe kommt aber noch: Lisa Maria Feike ist Duisburgerin und wohnt nur wenige Meter vom Schifffahrtsmuseum entfernt ebenfalls auf der Apostelstraße. „Rheinglück“ heißt die Ausstellung, die Sonntag, 15. März, 11 Uhr, im Schifffahrtsmuseum eröffnet wird.

Es ist die erste Ausstellung von Lisa Maria Feike in Duisburg. Es wird wohl nicht die letzte sein, denn die 1990 geborene Künstlerin hat eine grundsolide akademische Ausbildung absolviert. Sie studierte Freie Malerei bei Siegfried Anzinger, der als Mitbegründer der so genannten „Neuen Wilden“ die jüngere Kunstgeschichte mitgeschrieben hat. Im Januar 2019 wurde Lisa Maria Feike der Meisterschülerinnentitel verliehen; das Studium selbst schloss sie kurz darauf mit dem Akademiebrief ab.

Mit den Neuen Wilden, für die ihr Professor steht, hat Lisa Maria Feike nichts im Sinn. Zwar malt sie auch gegenständlich, doch liebt sie nicht das Draufgängerische, bisweilen Verzerrte, sondern zieht das Romantische vor. Wobei die Nähe zum Rhein, an dem sie wohnt und an dem sie in der Akademie auch studierte, ein quasi natürliches Motiv bildet. Dabei interessiert sie der Rhein vor allem als fließender Mythos. Und da kommt wie selbstverständlich die Sagenwelt ins Spiel, wie sie auch in Wagners „Der Ring des Nibelungen“ erscheint. Lisa Maria Feike malt die Rheintöchter Wellgunde, Woglinde und Floßhilde mit langen wehenden Haaren als Rückenfiguren. Diesen feenhaften Geisterfrauen schaut der Betrachter ihrer Gemälde gewissermaßen beim Betrachten der Rheinkulissen zu. Die Landschaft ist in Grün- und Blautönen gehalten; die Welt wirkt märchenhaft ruhig.

Lisa-Maria Feike kommt als Künstlerin mit „Rheinglück“ in ihrer Heimatstadt jetzt groß heraus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Künstlerin verschleiert nicht ihre sagenhaften, von Wagner inspirierten Anknüpfungspunkte: „Rheingold“, „Brunhild“ oder „Die erlösende Weltentat“ (Brunhild gibt das Rheingold an die Rheintöchter zurück) sind einige Titel ihrer Gemälde, die man übrigens auch kaufen kann.

Unabhängig von wagnerianischen Anspielungen malte Lisa Maria Feike auch ganz weltliche Rheinmotive. Beispielsweise die Idylle „Wildpferde am Rheinufer“, den Rheinfall oder auch, durchaus witzig gemeint, den „Weißen Wal“, der 1966 im Rhein gesichtet wurde und den der damalige Duisburger Zoodirektor Wolfgang Gewalt trotz aller Bemühungen nicht fangen konnte.

Bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag wird Kulturdezernent Thomas Krützberg zum letzten Mal in diesem Amt ein Grußwort im Schifffahrtsmuseum sprechen. Kuratorin Cornelia Garwer-Schier wird ein öffentliches Gespräch mit der Künstlerin führen. Lukrezia Krämer wird singen, unter anderem das Loreley-Lied von Heinrich-Heine. Die Ausstellung endet am 7. Juni. Das Museum ist dienstags bis sonntags, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Näheres im Internet unter www.binnenschifffahrtsmuseum.de