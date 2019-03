Duisburger Akzente: Kunst, Theater, Literatur und Musik in der Cubus Kunsthalle

Duisburg Die Cubus Kunsthalle ist das Festivalzentrum der diesjährigen 40. Duisburger Akzente. Ein Überblick über das Programm.

Komplettiert wird die Cubus-Reihe mit einer Talkshow zum Thema „Wie klingt Utopia?“ am 21. März um 19.30 Uhr. Die Gastgeber Christian Finzel und Tobias Rotsch gehen mit Gästen, darunter Svenja Reiner, Peter Eisold und Rob Maas, der Frage nach: „Wie erleben wir Musik in der nahen Zukunft und wer musiziert?“ Der Eintritt ist frei. Von Eisold übrigens stammt die diesjährige Outdoor-Produktion „Utoprisma Audioguide“, der bei den letztjährigen Akzenten bereits die sehens- und hörenswerte Arbeit „Warzone – Innenhafen“ verantwortete. Diesmal treffen sich die Gruppen von Audioflaneuren am 29. und 30. März jeweils um 19.30 Uhr in der Cubus Kunsthalle. Der Gang durch den Hörtheaterparcours kostet zehn Euro (erm. sechs).