Duisburger Akzente Höchste Zuschauerzahlen seit 2017

In seiner 44. Auflage lud das Duisburger Kulturfestival unter dem Thema „Wunder“ zum Staunen ein. Über vier Wochen wurde ein vielseitiges Programm mit über 100 Vorstellungen präsentiert, das von der wunderbaren Kraft der Kultur zeugte. „Einmal mehr haben die Duisburger Akzente bewiesen, dass sie eine wesentliche Säule im Kulturleben Duisburgs bilden und fest in der Stadtgesellschaft verankert sind“, so Interims-Kulturdezernentin Astrid Neese.