Duisburger Akzente : Erfolgreiche Lesung „vom Glück des Scheiterns“

Duisburg Im Rahmen der Duisburger Akzente fand jetzt eine Lesung mit Musik von und mit den Gebrüdern Feldhoff im Ruhrorter Maximilianhaus statt.

Aufgewachsen sind die Brüder in Duisburg-Beeck. Heute aber lebt der ältere von beiden, nämlich Heiner Feldhoff, im Westerwald , der andere, Martin Feldhoff, dagegen in Mülheim an der Ruhr . Trotzdem kommen beide regelmäßig zusammen, um als Duo auf verschiedenen Veranstaltungen aufzutreten – wie eben auch jetzt wieder im Ruhrorter Maximilianhaus der Katholischen Kirchengemeinde St. Maximilian.

Den Takt der Literaturveranstaltung gab Heiner Feldhoff vor, indem er aus seinen verschiedenen Veröffentlichungen las, darunter die Bücher „Waffelbruch“ (1996), „Die Sonntage von Duisburg-Beeck“ (2018) und „Nietzsches Freund“ (2008). Für überbrückende Zwischentöne sorgte sein Bruder auf dem Flügel, darunter Piano-Arrangements von „Yesterday“ von den Beatles, „House oft he Rising Sun“ von den Animals und „As Tears Go By“ von den Rolling Stones .

„Waffelbruch“ ist ein Langgedicht, das eine Mischung aus Süßigkeiten und Bitterstoffen der Jugendzeit ist, die sich, Jahrzehnte später, als Essenz eines ganzen Lebens erweist. Geschrieben ist der Gedichtband in Form von Aphorismen, Short Stories und kleinen Versen – sprachverliebt mit viel Sprachwitz. Seine autobiografischen Skizzen, wie Feldhoff „Die Sonntage in Duisburg-Beeck“ bezeichnet, werfen einen Blick zurück in sein Geburtsjahr 1945 und die späteren 1950er Jahre des besagten Duisburger Stadtteils. Darin erzählt er vom dramatischen Bombardement Duisburgs durch die Alliierten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wo er noch „Im Bunker des Mutterleibs“ war, aber auch von weniger Dramatischem, so nämlich vom schrecklichen Fassonschnitt, dem ihm die Friseurin Vera einst verpasst hatte, obwohl er doch einen Rundschnitt haben wollte.