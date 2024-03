Duisburger Akzente Ein Spaß zum Totlachen

Tom Kühnel, gefeierter Regisseur beim Staatsschauspiel Dresden, machte im Vorgespräch mit dem Duisburger Schauspiel-Intendanten Michael Steindl nicht viele Worte. Auf die Frage, wie er Kleists selten gespieltes Trauerspiel „Die Familie Schroffenstein“ in Angriff genommen habe, sagte er: „Ich habe vom Blatt inszeniert, so, wie man es heute eigentlich nicht mehr macht.“ Wer nun aber erwartet hatte, dass Kleists 1803 noch anonym erschienenes Drama konventionell für die Bühne umgesetzt würde, wurde enttäuscht – zur Freude all derjenigen, die zuvor befürchtet hatten, von der düsteren Stimmung, die dem Stück nachgesagt wird, mitgerissen zu werden. Stattdessen bescherte das gut besuchte Gastspiel zweieinhalb höchst vergnügliche Stunden – trotz Mord und Totschlag.