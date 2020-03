Auftakt der Duisburger Akzente : Glück in der Liebfrauenkirche und im Theater

Duisburg Am Wochenende starteten die 41. Duisburger Akzente. In der Kulturkirche Liebfrauen ging es mit einem kanadadischen Clown-Theater freundlich harmlos zu, im Theater gab es eine Spieltrieb-Premiere.

Kulturkirche Liebfrauen Auch in diesem Jahr ist die Kulturkirche Liebfrauen ein Hauptspielort der Duisburger Akzente, die in ihrer 41. Ausgabe dem ebenso vielschichtigen wie schlichten Motto „Glück“ gewidmet sind. Bereits am Freitagabend gastierte gewissermaßen als Vorprogramm nur für geladene Gäste das kanadische Clowns- und Akrobatentheater „Les Foutoukours“ in der Liebfrauenkirche. Ihr Stück „Kombini“ wurde am Abend darauf für das allgemeine Publikum wiederholt.

Für Thomas Krützberg sind die diesjährigen Glücksakzente ein schöner Schlussakkord seiner Amtszeit als Kulturdezernent. Wie auch bei den Philharmonischen Konzerten in dieser Woche verabschiedete er sich mit einer bilanzierenden Rede vom Publikum. Dabei hob er hervor, dass es ihm nur mit Hilfe engagierter Mitarbeiter gelungen sei, das Kulturleben der Stadt so gut aufzustellen, wie es jetzt sei. Vor sieben Jahren, zu Beginn seiner Arbeit als Kulturdezernent, sei die Situation der Duisburger Kultur noch desolat gewesen. Von seinen wichtigen Mitarbeitern hob er namentlich Gerd Bracht hervor, der kurz nach den Akzenten in den Ruhestand geht. Gerd Bracht hat maßgeblich für eine exzellente Öffentlichkeitsarbeit besonders bei den Duisburger Festivals gesorgt. Das sei auch an dieser Stelle bestätigt.



Stadttheater Das Theatertreffen der diesjährigen Akzente begann am Samstag mit der Premiere einer Eigenproduktion des Duisburger Theaters im ausverkauften Foyer III unter dem Dach des Hauses. „Einer und Eine“ von Martin Heckmanns, geboren 1971 in Mönchengladbach und aufgewachsen im ostwestfälischen Herford, ist eine moderne Liebesgeschichte mit Hindernissen. Grete und Jakob begegnen einander ganz analog am Supermarktregal. Die weltentrückte Übersetzerin für Gebrauchsanleitungen (die ihre Abschlussarbeit in Kulturwissenschaften über frühe Lyrik von Rainer Maria Rilke schrieb) und der verschrobene Soziologie-Doktorand (mit dem Spezialgebiet Martin Buber) sehen sich über einer zerbrochenen Flasche Sahne gerade lange genug in die Augen, um sich zu verlieben. Von da an locken sie einander aus der Reserve ihrer verkopften Weltsicht, kämpfen sich durch die Barrieren ihrer jeweiligen Einsamkeitserzählungen und erschaffen sich ihre eigene Zweisamkeit – mehr oder weniger gelingend, denn immer dabei sind ihre beiden Dämonen oder Stimmen oder Erzähler. Das Akzente-Motto „Glück“ erscheint dabei letztlich durchaus erreichbar.