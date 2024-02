Duisburger Akzente 2024 Diese Film-Klassiker zeigt das Filmforum

Man muss sich keineswegs in Spezialistenmanier in die Filmgeschichte vertiefen, um zu erkennen, dass das Thema „Familie“ eines der Hauptthemen des internationalen Kinos ist. Das Motto „Familienbande“ der 45. Duisburger Akzente ist für das Filmwochen-Team eine Steilvorlage für ein besonders attraktives Programm. Vom 4. bis zum 21. März kann man im Kino am Dellplatz 16 auf der großen Leinwand viele cineastische Klassiker, Wiederentdeckungen und einen Schatz aus der Filmgeschichte erleben. Hier ein kurzer Durchgang durchs Programm, das die Herzen der Kinofreunde höher schlagen lässt.