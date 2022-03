Kultur-Festival in Duisburg : Das sind die Highlights der Akzente 2022 in Ruhrort

Das sind die Highlights der Akzente 2022 in Ruhrort

Kultur-Festival in Duisburg

Duisburg Das Kreativquartier Ruhrort steuert mehr als 30 Veranstaltungen sowie zwei sehenswerte Ausstellungen zu den diesjährigen Duisburger Akzenten bei. Ein Überblick.

79 Veranstaltungen und 14 Ausstellungen bieten die diesjährigen Duisburger Akzente in der Zeit vom 11. März bis zum 3. April im gesamten Stadtgebiet. Weit über 30 Veranstaltungen und zwei Ausstellungen davon steuert allein das Kreativquartier Ruhrort bei und setzt damit nach dem Kulturhauptstadtjahr 2010 und dem Hafenjubiläum 2016 seine besondere Partnerschaft mit dem Duisburger Kulturfestival fort. Der im vergangenen Jahr geschaffene Kreativleerstand „Das Plus am Neumarkt“ wird dabei zum zentralen Veranstaltungsort und zugleich zu einer Art Ruhrorter Festivalzentrum.