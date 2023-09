Einschränkungen bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft Schwanentorbrücke gesperrt, Busse statt Bahnen bei der U79

In Fahrtrichtung Uni/Nord fahren die Busse der Linie 933 ab der Haltestelle „Landesarchiv NRW“ eine örtliche Umleitung über die Schifferstraße zur Haltestelle „Innenhafen“ der Linie 934, weiter Schifferstraße und Am Innenhafen zur Haltestelle „Holzhafen“ der Linie 934, weiter über Am Innenhafen zur Haltestelle „Hansegracht“ der Linie 934, weiter über Philosophenweg und Stapeltor zur Haltestelle „Stapeltor“ der Linie NE5, weiter Oberstraße und Gutenbergstraße.