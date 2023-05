Transformation der Stahlindustrie „Alle reden von Wasserstoff, aber keiner weiß, wo der herkommen soll“

Duisburg · Der Transformationsprozess bereitet am Standort von HKM im Duisburger Süden großes Sorgen. Das wurde jetzt auch bei einer Diskussionsrunde zur Transformation zum grünen Stahl in Ungelsheim deutlich. Was die Industrie von der Politik erwartet.

12.05.2023, 09:50 Uhr

Ohne staatliche Subventionen sieht die Zukunft für HKM düster aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Von Volker Poley

„Wir können uns am Ende nicht nur gegenseitig die Haare schneiden“, so lautete die bewusst drastisch gewählte Aussage von Professor Heinz-Josef Bontrup. Damit machte der Wirtschaftswissenschaftler der Universität Siegen deutlich, dass die Transformation hin zu grünem Stahl gelingen muss, damit dieser wichtige Industriezweig weiterhin eine Zukunft in Deutschland hat.