Situationsbericht der Stadt Warum aktuell keine neuen Ukraine-Flüchtlinge nach Duisburg kommen

Das Amt für Soziales und Wohnen setze auf eine dezentrale Unterbringung in Wohnungen und festen Gebäuden. Auch Hotels und Pensionen werden zur Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das Zeltdorf an der Hamborner Straße ist inzwischen wieder abgebaut worden (die RP berichtete). Nach dem Abbau sei ein „Vorhaltekontingent“ in Hotels geschaffen worden, um auf kurzfristige Ankünfte und Zuweisungen von Flüchtlingen reagieren zu können, so die Stadt.