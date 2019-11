„Top Box“ : Lagermöglichkeiten auf 6000 Quadratmetern

Das Gebäude der Top Box GmbH in Kaßlerfeld. Foto: Durian. Foto: Durian

Duisburg In Kasslerfeld hat ein neuer Lageranbieter für Privatpersonen eröffnet. Auf 6000 Quadratmetern finden sich dort Räume in unterschiedlichen Größen.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses hat das Self-Storage-Unternehmen Top Box Duisburg GmbH neu eröffnet. Im Neubau, der auf die Bedürfnisse der Storage-Branche zugeschnitten ist, finden sich auf 6000 Quadratmetern Lagermöglichkeiten und -räume in unterschiedlichen Größen. Den Duisburgern bietet sich somit zusätzlicher Abstellraum für Privates oder Geschäftliches. Das Gebäude sei durch ein technologisch hochwertiges Zutritts- und Überwachungssystem gesichert, so das Unternehmen. Zutritt haben nur die Mieter und das Top-Box-Personal. Dabei zeichnen sich die Lagermöglichkeiten durch Korrosionsfreiheit und Trockenheit aus, eignen sich also auch für Akten, elektronisches Gerät und wertvolle Möbel.