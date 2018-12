Polizeichor mit guten Noten: Wieder gute Noten für den Polizeichor Duisburg

Duisburg Der Polizeichor gab seine drei traditionellen Konzerte in der Mercatorhalle

Die musikalischen Gefühle spannten einen Bogen von klassisch bis hymnisch sowie bis hin zu vertrauten Melodien, was dem Konzert eine besondere Note gab. Schon der Auftakt mit Felix Mendelssohn-Bartholdys „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser...“ wurde von beiden Chören mächtig aufgetragen, was dem Konzert eine festliche Einstimmung gab. „Hoch tut euch auf“ und „Schäfers Sonntagslied“ wurden vom Polizeichor akkurat vorgetragen. Leider traten bei einer Zusammenstellung von Weihnachtsstücken einige kleinere Unebenheiten mit dem Orchester auf. Zudem hätte bei manchen Stücken das Orchester auch ein wenig leiser spielen können.

Nach der Pause kamen sie dann, flott gesungene US-Weihnachts-Hits, angefangen vom Orchester mit „Rudolf the red-nosed reindeer“ über „Frosty the snow man“, „Silver bells und „A holly jolly christmas“ mit dem Polizeichor, der sich erfreulicherweise wieder etwas vergrößert hat. Im Sommer bei Temperaturen um 38 Grad hatte man sich mit diesen Liedern beschäftigt! Leonard Cohens „Hallelujah“, wurde erstmalig aufgeführt. Die Frauen sangen „Jingle bells“ und eine deutsche Version von „Highland Cathedral“ sowie John Williams „Somewhere in my memory“.