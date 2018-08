Tödlicher Unfall in Duisburg : 84-Jährige stürzt beim Fensterputzen aus dem 12. Stock

Die 82-Jährige stürzte aus dem 12. Stock dieses Hochhauses in Großenbaum Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Eine 84-jährige Frau ist am Montagmorgen aus dem Fenster ihrer Wohnung im 12. Stock eines Hochhauses in Duisburg gefallen. Sie starb noch am Unfallort.

Am Montagmorgen hat sich in Duisburg-Großenbaum ein tragischer Unfall ereignet. Wie die Polizei bestätigte, war eine 84-jährige Frau beim Hausputz aus ihrem Fenster im zwölften Stock eines Hochhauses gestürzt. Die Verletzungen der Frau waren so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Nachbarn zufolge war die Frau gerade dabei, ihre Fenster zu putzen, als sie den Halt verlor. Sie soll noch versucht haben, sich an einer Gardine festzuklammern, bevor sie abrutschte.

(th/crei)