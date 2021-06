Wieder lange Warteschlange : Wetter erschwert Impfaktion in Duisburg-Ruhrort – zwölf Personen mit Kreislaufproblemen

Wetter erschwert Impfaktion in Duisburg-Ruhrort – zwölf Personen mit Kreislaufproblemen

Anwohner warten am Freitagmorgen in Ruhrort auf ihre Impfung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg 500 Menschen wurden am Freitagmorgen mit einem Sonderkontingent des Einmalimpfstoff Johnson & Johnson geimpft. Weitere warteten am Mittag noch. Für einige von ihnen wurde die Hitze jedoch bereits vor der Impfung zu viel.

Großer Andrang herrschte am Freitag bei der Sonderimpfaktion im Stadtteil Ruhrort. Bis zu 500 Menschen warteten am Morgen gleichzeitig auf den ersehnten Pieks. Die Wartezeit wurde allerdings durch die warmen Temperaturen erschwert. Am Vormittag erlitten laut Informationen der Stadt zwölf Personen Kreislaufprobleme und musste von DRK-Mitarbeitern ambulant behandelt werden. Bis zum Mittag wurde die Schlange kürzer. Die Wartezeit betrug nun laut Stadt nur noch rund 20 Minuten. Rund 500 Dosen waren zu diesem Zeitpunkt bereits verimpft worden.