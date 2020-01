Zwölf Autos in Brand gesetzt : In Großenbaum brennen 14 Autos

Mit großen Mengen Schaum musste die Feuerwehr die brennenden Autos löschen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Sonntag, gegen 4 Uhr früh, wurden innerhalb von wenigen Minuten zwölf Autos in Brand gesetzt. Die Wagen brannten vollkommen aus; zwei weitere Autos, die neben den brennenden Fahrzeugen standen, wurde schwer beschädigt.

Von Peter Klucken

Zwölf Autos wurden in der Nacht auf Sonntag innerhalb kurzer Zeit in Großenbaum in Brand gesetzt. Gegen 4 Uhr früh wurde die Feuerwehr darüber alarmiert, dass an den Straßen Am Dickelsbach und Am Dicherhorst Autos in Flammen stehen. Zwölf Autos waren gezielt in Brand gesetzt worden und brannten bis zum Wrack aus. Zwei weitere Autos, die in der Nähe von brennenden Autos standen, wurden schwer beschädigt.

Ulla Danes gehört zu den Betroffenen. Sie schildert, was sie mitbekommen hat: „Zuerst habe ich einen kleinen Knall gehört und sofort danach einen viel lauteren“, sagt die Großenbaumerin, die mit ihrer Familie an der Straße Am Dickerhorst wohnt. „Dann bin ich zum Fenster und habe unser Auto brennen sehen.“ Ulla Danes hat sofort die Feuerwehr alarmiert, ist in den Keller gelaufen und hat ihren Feuerlöscher gesucht. „Aber da hat auch schon unser zweites Auto gebrannt.“ Beide Fahrzeuge – ein Skoda Fabia und ein Renault Clio – sind ausgebrannt. Knapp eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis die Feuerwehr alles gelöscht hatte. „Ich kann es immer noch nicht fassen, du guckst im Halbschlaf aus dem Fenster und siehst deine Autos brennen“, sagt Danes.

Info Wagen sichergestellt, Zeugen gesucht Spurensicherung Alle 14 Wagen stellte die Spurensicherung der Kriminalpolizei zur Untersuchung der Brandursache sicher. Polizei ermittelt Hinweise zu den Vorfällen in der Nacht nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0203 280 0 entgegen.

Ihre beiden Töchter Davina und Aileen waren nach dem Brand unterwegs und haben sich in der Umgebung umgesehen. „Was wir mitbekommen haben, muss der Brandstifter die Heckscheiben der betroffenen Autos eingeschlagen haben und dort einen Anzünder oder so etwas in der Art platziert haben“, sagt Marco Fodarella, der Freund von Davina Danes. Unabhängig voneinander haben Anwohner kurz nach den Bränden einen Mann mit weißer Kappe und beigefarbener Jacke in den Straßen Am Dickelsbach und Am Dickerhorst rumlaufen sehen. „Der kam uns komisch vor“, sagt Aileen Danes, „aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Erst als unsere Nachbarin gesagt hat, dass ihr auch ein Mann aufgefallen ist, der schnell weggelaufen ist und genauso aussah, sind wir hellhörig geworden.“ Ob dieser Mann mit dem Brand wirklich etwas zu tun hat, ist bislang nicht bekannt.

Von einem Knall wurde auch Marco Zurybida geweckt. Beziehungsweise seine Frau. „Ich habe aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie zwei Autos lichterloh in Flammen standen. Leider war eines davon mein Renault Clio. Der Gartenzaun hat auch etwas abbekommen.“ Zu sehen sind noch zwei Autowracks, der Bürgersteig ist voller Löschschaum. „Warum macht jemand so etwas?“, ist auch Michael Grimm fassungslos. „Ich habe gerade davon im Radio gehört und nur gedacht, hoffentlich ist es nicht mein Auto.“ Der Familienvater hatte noch am Abend sein Fahrzeug auf der Straße Am Maashof abgestellt. „Mein Auto ist unversehrt, aber nur wenige Meter daneben ist das Auto total ausgebrannt.“

Um den Brandschutz im Duisburger Süden sicherzustellen, wurde die Feuerwache mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Zeitgleich mit der Großenbaumer Brandserie brannte ein Wagen in Walsum, was die Polizei allerdings für einen Zufall hält. In Großenbaum waren etwa 50 Feuerwehrleute bis zum frühen Morgen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer machte die Autos zu Wracks, die nur noch verschrottet werden können. Zuvor werden sie von der Spurensuche unter die Lupe genommen.. Foto: Christoph Reichwein (crei)