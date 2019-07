Zwillinge : „Nicht ohne meine Schwester“

Rheinhausen Tina und Lisa Osterwinter aus Rheinhausen erzählen von ihrem Leben als Zwillinge – und von ihrer besonderen Bindung

(dwi) Tina und Lisa Osterwinter aus Rheinhausen sind Zwillinge. An dieser Stelle erzählen sie von ihrem Leben und was ihr Zwillingsdasein ausmacht.

Es ist schon verblüffend, wie identisch die Haltung der beiden ist. Als sich Tina und Lisa zum Gespräch hinsetzen, legen beide gleichzeitig und unabhängig von einander einen Arm locker auf den Tisch. Beide müssen lachen, als sie es selbst bemerken. „Das ist so typisch für uns“, sagt Tina Osterwinter. Die selben ärmellosen Shirts mit Palme als Motiv haben sie allerdings ganz bewusst fürs Foto angezogen. Vorher wollen wir von den jungen Damen aus Duisburg-Rheinhausen wissen, wie es sich so lebt – als Zwillinge.

Beide sind 26, Lisa ist eine Minute früher zur Welt gekommen. Die Mutter zieht beide anfangs immer gleich an. Doch schnell wird deutlich: So sehr sie sich äußerlich auch ähneln, so unterschiedlich sind ihre Charaktere. Tina ist die Forsche, die Hibbelige und entschließt sich kurz vor der Einschulung, nur noch in Jungs-Klamotten herumzulaufen. Sie muss schmunzeln: „Selbst zur Kommunion wollte ich kein Kleidchen, sondern einen Anzug tragen – mit Käppi und Sonnenbrille. Durfte ich aber leider nicht“, sagt die Duisburgerin.