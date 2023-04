Zwergflusspferd aus dem Duisburger Zoo Mudiwa ist jetzt eine Französin

Zwergflusspferde seien vom Aussterben bedroht. Im ursprünglichen Verbreitungsgebiet, den Regenwäldern Westafrikas, setzten Lebensraumverlust, Jagd, der Bau von Minen sowie kriegerische Auseinandersetzungen den Tieren zu. Die IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) schätze, dass es noch rund 2000 bis 2500 Tiere in den Regenwäldern Afrikas gibt – mit abnehmender Tendenz. „Hier wollen Zoos mit entsprechenden Zuchtprogrammen entgegensteuern“, heißt es in der Mitteilung.